Fransız siyasetçi Philippot'tan 'Durov' tepkisi: Macron görevinden azledilsin
© AP Photo / Martin MeissnerFrench President Emmanuel Macron grimaces on the town hall balcony on occasion of the Charlemagne Prize awarding in Aachen, Germany, Thursday, May 10, 2018
© AP Photo / Martin Meissner
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Fransa'da Telegram kurucusu Durov'un gözaltı süreci nedeniyle tartışmalar ve hükümete eleştiriler giderek atarken Cumhurbaşkanı Macron'un görevden alınması yönünde bir çağrı da geldi.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Fransa'da Telegram kurucusu Pavel Durov etrafında yaşanan gelişmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında azil süreci başlatılmasını istedi.
Fransız siyasetçi Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Durov'un yakalanarak gözaltına alınmasına büyük tepki gösterdi.
Philippot, "Macron, Telegram Genel Direktörü Pavel Durov'un hapse atılmasını (Durov) çok şey bildiği için emretmiş olabilir mi? Macron'un dün X hesabındaki şaşırtıcı tepkisi, panik içinde olduğunu ele veriyor" dedi.
Durov etrafındaki gelişmeler nedeniyle Macron hakkında azil süreci başlatılması çağrısı yapan Philippot, "Fransa Cumhurbaşkanı küresel gündeme tabi durumda ve kişisel çıkarlarının peşinden de gidiyor olabilir" ifadelerini kullandı.
Fransız siyasetçi Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Durov'un yakalanarak gözaltına alınmasına büyük tepki gösterdi.
Philippot, "Macron, Telegram Genel Direktörü Pavel Durov'un hapse atılmasını (Durov) çok şey bildiği için emretmiş olabilir mi? Macron'un dün X hesabındaki şaşırtıcı tepkisi, panik içinde olduğunu ele veriyor" dedi.
Durov etrafındaki gelişmeler nedeniyle Macron hakkında azil süreci başlatılması çağrısı yapan Philippot, "Fransa Cumhurbaşkanı küresel gündeme tabi durumda ve kişisel çıkarlarının peşinden de gidiyor olabilir" ifadelerini kullandı.
Durov'un gözaltı süreci
Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
Bununla birlikte yine Fransız basınında çıkan haberlere göre, yetkililerin Mart ayında Pavel Durov ve kardeşi Nikolay (Telegram'ın kurucu ortağı) hakkında tutuklama emri çıkardığını iddia ederken, tutuklama emrinin Durov kardeşler hakkında Fransa'da çocuk pornosu dağıtımında suç ortaklığı da dahil olmak üzere farklı suçlamaları içerdiği aktarılmıştı.