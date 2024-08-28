https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ingilterede-siddet-eylemlerine-karistigi-iddiasiyla-11-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi--1087385304.html
İngiltere'de şiddet eylemlerine karıştığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
İngiltere'de şiddet eylemlerine karıştığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Middlesbrough kentinde meydana gelen şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 14 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 11... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T18:23+0300
2024-08-28T18:23+0300
2024-08-28T18:25+0300
dünya
ingiltere
şiddet
protesto gösterisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086519687_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c54aa18c4e9e195828573537ef9a7474.jpg
Cleveland Polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Middlesbrough'da meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı 14 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.Polis ekiplerinin bu sabah olaylara karıştığı öne sürülen kişileri hedef almak üzere yola çıktığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların yaşlarının 11 ila 43 olduğu duyuruldu. Cleveland Polisi, bu ayın başlarında Hartlepool ve Middlesbrough'da meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı 110 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.11 yaşındaki çocuğun, Southport'taki bıçaklama olayının ardından ülke geneline yayılan şiddet eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 'en genç kişi' olduğu düşünülüyor.Ne olmuştu?İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, ayrıca 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı saldırı sonrası başlayan şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.Saldırının ertesi günü sosyal medya platformlarında koordine olan ve spekülatif haberler yayan sağcı gruplar, kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri gerekçesiyle çağrı yapmış ve sonrasında şiddet eylemleri gerçekleştirmişti.Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın olduğu olaylarda sağcılar, polis ve karşıt görüştekilerle çatışmış, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ingilterede-kargasa-devam-ediyor-daimi-ordu-alarma-gecti-tutuklu-sayisi-400u-buldu-1086518288.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086519687_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bff9a9f26d3ea5ef6ea39f709a660019.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ingiltere, şiddet, protesto gösterisi
ingiltere, şiddet, protesto gösterisi
İngiltere'de şiddet eylemlerine karıştığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
18:23 28.08.2024 (güncellendi: 18:25 28.08.2024)
İngiltere'nin Middlesbrough kentinde meydana gelen şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 14 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 11 yaşında çocuk olduğu belirtildi.
Cleveland Polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Middlesbrough'da meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı 14 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.
Polis ekiplerinin bu sabah olaylara karıştığı öne sürülen kişileri hedef almak üzere yola çıktığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların yaşlarının 11 ila 43 olduğu duyuruldu. Cleveland Polisi, bu ayın başlarında Hartlepool ve Middlesbrough'da meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı 110 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
11 yaşındaki çocuğun, Southport'taki bıçaklama olayının ardından ülke geneline yayılan şiddet eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 'en genç kişi' olduğu düşünülüyor.
İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, ayrıca 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı saldırı sonrası başlayan şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.
Saldırının ertesi günü sosyal medya platformlarında koordine olan ve spekülatif haberler yayan sağcı gruplar, kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri gerekçesiyle çağrı yapmış ve sonrasında şiddet eylemleri gerçekleştirmişti.
Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın olduğu olaylarda sağcılar, polis ve karşıt görüştekilerle çatışmış, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar vermişti.