https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/hollande-macronun-solcu-adayi-basbakan-olarak-atamamasini-siyasal-bir-hata-olarak-goruyor-1087374642.html

Hollande, Macron'un solcu adayı başbakan olarak atamamasını 'siyasal bir hata' olarak gördüğünü açıkladı

Hollande, Macron'un solcu adayı başbakan olarak atamamasını 'siyasal bir hata' olarak gördüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Fransa eski Cumhurbaşkanı ve Sosyalist Partili François Hollande, hükümet kurmaya başlayalı iki ay olan Emmanuel Macron'un, sol ittifakın başbakan adayı olan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T13:41+0300

2024-08-28T13:41+0300

2024-08-28T13:43+0300

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françois hollande

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sosyalist Partili François Hollande, Emmanuel Macron’un Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmesini 'siyasal bir hata' olarak niteledi.Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden geçen iki ayda hükümet kurma süreci devam eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Hollande tarafından eleştirildi.Macron, Ulusal Meclis'in solcu siyasi grubu olan Yeni Hak Cephesi ittifakının ortak adayını başbakan olarak atamayı reddetmesiyle, eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından kınandı.Hollande: 'Lucie Castets'in adaylığını reddetmek Cumhurbaşkanı Macron’a düşmedi'Sosyalist Parti milletvekili olarak meclise giren François Hollande, 'Lucie Castets'in adaylığını reddetmenin Cumhurbaşkanı Macron’a düşmediğini' ve 'Castets’in başbakanlığına karşı çıkmanın ancak ulusal meclisin sorumlulukları kapsamında değerlendirilebileceğini' söyledi.Hollande, 'solcu siyasi parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile ilgili tüm çekincelerine rağmen sol partilerin birlik olması halinde başarılı olabileceğini' savundu.26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron, solcu Lucie Castets'i başbakan olarak atamayacağını duyurmuş ve siyasi liderlerle hükümet kurma müzakerelerini sürdüreceğini açıklamıştı.Fransız anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisini kullanabilir ama siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html

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