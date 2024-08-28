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Hollande, Macron'un solcu adayı başbakan olarak atamamasını 'siyasal bir hata' olarak gördüğünü açıkladı
Hollande, Macron'un solcu adayı başbakan olarak atamamasını 'siyasal bir hata' olarak gördüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Fransa eski Cumhurbaşkanı ve Sosyalist Partili François Hollande, hükümet kurmaya başlayalı iki ay olan Emmanuel Macron'un, sol ittifakın başbakan adayı olan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T13:41+0300
2024-08-28T13:43+0300
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sosyalist Partili François Hollande, Emmanuel Macron’un Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmesini 'siyasal bir hata' olarak niteledi.Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden geçen iki ayda hükümet kurma süreci devam eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Hollande tarafından eleştirildi.Macron, Ulusal Meclis'in solcu siyasi grubu olan Yeni Hak Cephesi ittifakının ortak adayını başbakan olarak atamayı reddetmesiyle, eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından kınandı.Hollande: 'Lucie Castets'in adaylığını reddetmek Cumhurbaşkanı Macron’a düşmedi'Sosyalist Parti milletvekili olarak meclise giren François Hollande, 'Lucie Castets'in adaylığını reddetmenin Cumhurbaşkanı Macron’a düşmediğini' ve 'Castets’in başbakanlığına karşı çıkmanın ancak ulusal meclisin sorumlulukları kapsamında değerlendirilebileceğini' söyledi.Hollande, 'solcu siyasi parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile ilgili tüm çekincelerine rağmen sol partilerin birlik olması halinde başarılı olabileceğini' savundu.26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron, solcu Lucie Castets'i başbakan olarak atamayacağını duyurmuş ve siyasi liderlerle hükümet kurma müzakerelerini sürdüreceğini açıklamıştı.Fransız anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisini kullanabilir ama siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html
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fransa, emmanuel macron, françois macron, sol parti, anayasa, françois hollande
fransa, emmanuel macron, françois macron, sol parti, anayasa, françois hollande

Hollande, Macron'un solcu adayı başbakan olarak atamamasını 'siyasal bir hata' olarak gördüğünü açıkladı

13:41 28.08.2024 (güncellendi: 13:43 28.08.2024)
© AP Photo / Ludovic MarinFransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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Fransa eski Cumhurbaşkanı ve Sosyalist Partili François Hollande, hükümet kurmaya başlayalı iki ay olan Emmanuel Macron'un, sol ittifakın başbakan adayı olan Lucie Castets'i atamayı reddetmesini eleştirdi. 'Kurumsal' ve 'siyasal bir hata' olduğunu düşünen Hollande yaptığı açıklamada, Macron'u kınadı.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sosyalist Partili François Hollande, Emmanuel Macron’un Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmesini 'siyasal bir hata' olarak niteledi.
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden geçen iki ayda hükümet kurma süreci devam eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Hollande tarafından eleştirildi.
Macron, Ulusal Meclis'in solcu siyasi grubu olan Yeni Hak Cephesi ittifakının ortak adayını başbakan olarak atamayı reddetmesiyle, eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından kınandı.

Hollande: 'Lucie Castets'in adaylığını reddetmek Cumhurbaşkanı Macron’a düşmedi'

Sosyalist Parti milletvekili olarak meclise giren François Hollande, 'Lucie Castets'in adaylığını reddetmenin Cumhurbaşkanı Macron’a düşmediğini' ve 'Castets’in başbakanlığına karşı çıkmanın ancak ulusal meclisin sorumlulukları kapsamında değerlendirilebileceğini' söyledi.
Hollande, 'solcu siyasi parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile ilgili tüm çekincelerine rağmen sol partilerin birlik olması halinde başarılı olabileceğini' savundu.
26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron, solcu Lucie Castets'i başbakan olarak atamayacağını duyurmuş ve siyasi liderlerle hükümet kurma müzakerelerini sürdüreceğini açıklamıştı.
Fransız anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisini kullanabilir ama siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
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Fransa'da bir sinagogun yakınında patlama: Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı 'terör eylemi' olarak adlandırdı
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