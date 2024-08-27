https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/gazeteci-pepe-escobar-telegramin-kurucusu-durovun-sorusturmasi-abdnin-tesviki-ile-macron-tarafindan-1087341897.html

Gazeteci Pepe Escobar: Telegram'ın kurucusu Durov'un soruşturması ABD'nin teşviki ile Macron tarafından yürütülüyor

Gazeteci Pepe Escobar: Telegram'ın kurucusu Durov'un soruşturması ABD'nin teşviki ile Macron tarafından yürütülüyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Pepe Escobar kaleme aldığı "Avrupa Birliği'nden Telegram'a: Sizi Almaya Geliyoruz" başlık yazısında, Telegram'ın kurucusu Durov'un 'seçkin bir... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T22:13+0300

2024-08-27T22:13+0300

2024-08-27T22:13+0300

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Gazeteci Escobar kaleme aldığı yazısında Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınması ile ilgili üst düzey bir Rus analistin 'eski sömürgelerindeki Fransız karşıtı protestolarla, Telegram altyapısının sömürge ve Makronizm karşıtı söylemleri yaymak için kullanıldığı geleneksel etki alanından çekilmesiyle' bağlantılı olduğunu öne sürdüğü ifade etti.Buna ek olarak Escobar, "Buna bir de Telegram altyapısına büyük ölçüde bağımlı olan hem Rus hem de uluslararası medya alanında Ukrayna'ya ilişkin anlatıları etkileme girişimini ekleyin" cümlesini kaydetti.Paris'in, Ukrayna'daki operasyonlar söz konusu olduğunda kendini önemli kılmak için gerçekten de çaresiz durumda olduğunun altını çizen Escobar, yine Rus analistten alıntı yaparak Fransızların bunu başaracak teknolojik imkanlara sahip olmadığının altını çizdi.Söz konusu bu durumun Macron tarafından, 'Durov'un kendisine karşı kişisel bir baskı kampanyası yürütmeye karar vermesine yol açmış olabileceği' şeklinde algınlanmış olma ihtimalini değerlendiren Durov, Fransız yetkililerin, küresel siyaset sahnesinde 'başlarını korumaya' çalışırken oldukça çaresiz olduklarının altını çizerek Telegram bugün 'küresel siyaset' unsuru olduğunu dile getirdi.Paris'in bu fırsatı dört gözle beklediğini vurgulayan Escobar, Durov hakkında Fransa'da herhangi bir tutuklama emri olmadığını belirterek Le Bourget Havalimanı'na doğru yola çıktığında Paris'in aceleyle yakalama emrini çıkartığını dile getirerek Durov'un başından beri hiçbir şeyden haberi olmadığını zikretti.Escobar yazısında özetle, Fransa'nın Durov'un Paris'e geleceğini 'kız arkadaşı aracılığıyla' almış olabileceğini belirterek ona bir tuzak hazırladıklarını dile getirdi.'Seçkin yabancı olması onu Fransa hapishanelerinden uzak tutmaya yetmedi'Kaleme aldığı yazıda Durov'un 3 yıl evvel Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan hususi 'seçkin yabancı' programı aracılığı ile Fransız vatandaşı olduğunu hatırlatan Escobar, bu programa çok az kişinin katılabildiğini Belirtti.Escobar hu hususu, hiçbir seçkin eylemin Durov'u Fransız hapishanesinden uzak tutmaya yetmediği şeklinde izah etti.'ABD'nin teşviki ile Macron tarafından yürütülen bir soruşturma'Avrupa Komisyonu'nun Durov'un tutuklanmasıyla ilgili yorum yapmayı reddederek bunun 'ulusal bir soruşturma' olduğunu söylemesinin 'tahmin edilebileceği' vurgulayan Escobar, bu soruşturmanın ABD derin devleti tarafından 'teşvik edilen' ve 8 Temmuz'dan bu yana NATO ve Avrupa Komisyonu tarafından Macron tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.Fransa Cumhuriyet Savcısı tarafından Durov'a yöneltilen suçlamaların, bir hukuk ekibi tarafından mahkemede yerle yeksan edilmesi gerektiğini belirten Escobar, "Esasen iddialar, Durov'un kendisinin Telegram'ı kötüye kullananlardan sorumlu olduğu yönünde. Organize dolandırıcılıktan uyuşturucu kaçakçılığına kadar güneşin altındaki her kötülüğün 'suç ortağı', 'onaylı bir beyan' olmadan şifreli hizmetler sağlama gibi belirsiz bir suçlamaya kadar..."Neden şimdi?Mevcut liberal-totaliter Avrupa'nın Telegram'ın içeriğine erişimi olmamasını göz önünde bulunduran Escobar, yazısında şu cümleleri kaydetti:Durov sorgusunun 'sıfır' şeffaflıkla devam ettiği vurgulayan Escobar, Fransız bürokrasisin, Fransa'yı gerçekten rahatsız eden şeyin ne olduğuna dair değerli bir ipucu vermiş olabileceğini belirterek, "Herhangi birinin finansal işlemler, sansürü aşma ve gözetimi atlatma açısından 'gizleme' araçlarını kullanmasını ya da sağlamasını kabullenemiyorlar" dedi.Bu durumun Telegram'ın şifreleme anahtarlarının bir kısmını ya da tamamını ele geçirme durumunun çok ötesine geçebileceğini öne süren Escobar, "Eğer bu dava devam eder, bir duruşmaya ve sonunda 20 yıl hapis cezasına yol açarsa, bu Durov'un bürokratik aygıt karşısında kırılmayacağı ve her zaman bir “suç ortağı” olarak kalacağı anlamına gelir" cümlesini kaydetti.Kaleme aldığı yazıda, "Neden şimdi?" sorusuna yanıt arayan Escobar, yazısını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/medvedev-durov-rusyanin-dusmanlari-icin-bir-rus-ve-bu-nedenle-tehlikelidir-1087236977.html

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pepe escobar, telegram, fransa, abd, avrupa komisyonu, emmanuel macron, pavel durov