https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/gaziantepte-cocuk-cinayeti-10-yasindaki-cocuk-mahalle-manavi-tarafindan-olduruldu-1087347263.html

Gaziantep'te çocuk cinayeti: 10 yaşındaki çocuk mahalle manavı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te çocuk cinayeti: 10 yaşındaki çocuk mahalle manavı tarafından öldürüldü

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla mahallenin manavı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T01:10+0300

2024-08-28T01:10+0300

2024-08-28T01:10+0300

türkiye

cinayet

çocuk cinayeti

manav

katil zanlısı

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Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki bir çocuk, aynı mahallede manav olan ve ismi belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.İddialara göre katil zanlısı manav, 10 yaşındaki çocuğu 'fazla ses yaptığı' gerekçesiyle pompalı tüfek ile vurarak ağır yaraladı. Çevredeki kişilerce hızlıca yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Katil zanlısının ise kaçtığı bildirildi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

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cinayet, çocuk cinayeti, manav , katil zanlısı