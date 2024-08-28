https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/gaziantepte-cocuk-cinayeti-10-yasindaki-cocuk-mahalle-manavi-tarafindan-olduruldu-1087347263.html
Gaziantep'te çocuk cinayeti: 10 yaşındaki çocuk mahalle manavı tarafından öldürüldü
Gaziantep'te çocuk cinayeti: 10 yaşındaki çocuk mahalle manavı tarafından öldürüldü
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla mahallenin manavı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T01:10+0300
2024-08-28T01:10+0300
2024-08-28T01:10+0300
türkiye
cinayet
çocuk cinayeti
manav
katil zanlısı
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Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki bir çocuk, aynı mahallede manav olan ve ismi belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.İddialara göre katil zanlısı manav, 10 yaşındaki çocuğu 'fazla ses yaptığı' gerekçesiyle pompalı tüfek ile vurarak ağır yaraladı. Çevredeki kişilerce hızlıca yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Katil zanlısının ise kaçtığı bildirildi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar başlatıldı.
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cinayet, çocuk cinayeti, manav , katil zanlısı
cinayet, çocuk cinayeti, manav , katil zanlısı
Gaziantep'te çocuk cinayeti: 10 yaşındaki çocuk mahalle manavı tarafından öldürüldü
Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla mahallenin manavı tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki bir çocuk, aynı mahallede manav olan ve ismi belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.
İddialara göre katil zanlısı manav, 10 yaşındaki çocuğu 'fazla ses yaptığı' gerekçesiyle pompalı tüfek ile vurarak ağır yaraladı. Çevredeki kişilerce hızlıca yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Katil zanlısının ise kaçtığı bildirildi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar başlatıldı.