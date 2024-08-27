https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kizini-bogarak-oldurdu-annesi-kizinin-cansiz-bedenini-cekyatin-icinde-buldu-1087300650.html
Kızını boğarak öldürdü: Annesi kızının cansız bedenini çekyatın içinde buldu
Kızını boğarak öldürdü: Annesi kızının cansız bedenini çekyatın içinde buldu
Sputnik Türkiye
Tartıştığı kızını boğarak öldüren baba, kızının cansız bedenini çekyatın içine koydu, olayın ardından eve gelen anne, açık çekyatın içinde kızının cansız... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T05:14+0300
2024-08-27T05:14+0300
2024-08-27T05:14+0300
türkiye
cinayet
baba
kızını öldürdü
balıkesir
gönen
teslim
boğarak öldürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087300493_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_806dc30e59618b91f370ce3b54d4b2a8.jpg
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen ile tartıştıktan sonra kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen, cinayeti işledikten sonra evi terk etti.Olayın ardından eve gelen Eylem Sevilen'in annesi, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedenini buldu. Annenin polis ekiplerine haber vermesinden saatler sonra ise Murat Sevilen, polis ekiplerine teslim oldu. Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/sudanda-asiri-yagis-sonucu-nehir-tasti-9-kisi-hayatini-kaybetti-sayi-artabilir-1087298423.html
türkiye
balıkesir
gönen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087300493_264:0:1800:1152_1920x0_80_0_0_a70276adadbdf3d4896f59c82fb7c87d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cinayet, baba, kızını öldürdü, balıkesir, gönen, teslim, boğarak öldürme
cinayet, baba, kızını öldürdü, balıkesir, gönen, teslim, boğarak öldürme
Kızını boğarak öldürdü: Annesi kızının cansız bedenini çekyatın içinde buldu
Tartıştığı kızını boğarak öldüren baba, kızının cansız bedenini çekyatın içine koydu, olayın ardından eve gelen anne, açık çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen ile tartıştıktan sonra kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen, cinayeti işledikten sonra evi terk etti.
Olayın ardından eve gelen Eylem Sevilen'in annesi, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedenini buldu. Annenin polis ekiplerine haber vermesinden saatler sonra ise Murat Sevilen, polis ekiplerine teslim oldu.
Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.