https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kizini-bogarak-oldurdu-annesi-kizinin-cansiz-bedenini-cekyatin-icinde-buldu-1087300650.html

Kızını boğarak öldürdü: Annesi kızının cansız bedenini çekyatın içinde buldu

Kızını boğarak öldürdü: Annesi kızının cansız bedenini çekyatın içinde buldu

Sputnik Türkiye

Tartıştığı kızını boğarak öldüren baba, kızının cansız bedenini çekyatın içine koydu, olayın ardından eve gelen anne, açık çekyatın içinde kızının cansız... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T05:14+0300

2024-08-27T05:14+0300

2024-08-27T05:14+0300

türkiye

cinayet

baba

kızını öldürdü

balıkesir

gönen

teslim

boğarak öldürme

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Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen ile tartıştıktan sonra kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen, cinayeti işledikten sonra evi terk etti.Olayın ardından eve gelen Eylem Sevilen'in annesi, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedenini buldu. Annenin polis ekiplerine haber vermesinden saatler sonra ise Murat Sevilen, polis ekiplerine teslim oldu. Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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cinayet, baba, kızını öldürdü, balıkesir, gönen, teslim, boğarak öldürme