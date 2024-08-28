https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaray-young-boys-maci-sonrasi-uefa-ulke-puani-aciklandi-turkiyenin-siralamada-geride-kalma-1087350412.html

Galatasaray Young Boys maçı sonrası UEFA ülke puanı açıklandı: Türkiye'nin sıralamada geride kalma tehlikesi var

Galatasaray Young Boys maçı sonrası UEFA ülke puanı açıklandı: Türkiye'nin sıralamada geride kalma tehlikesi var

Sputnik Türkiye

Rams Park'ta oynanan Young Boys rövanş maçında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki kötü gidişatını sürdürdü. Bu sonuç, Türkiye'nin UEFA ülke puanı... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T07:23+0300

2024-08-28T07:23+0300

2024-08-28T08:34+0300

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenerek Devler Ligi'ne veda etti.Young Boys, İstanbul'daki galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselirken, Galatasaray'ın elenişi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını olumsuz etkiledi. Sarı-kırmızılı ekibin yenilgisinin ardından Türkiye'nin puanı 35.600'de kaldı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rakipleri Avusturya ve Çekya da sahaya çıktı. Salzburg, Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalarak, Sparta Prag ise Malmö'yü 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, puan tablosunda geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya.UEFA ülke puanı sıralamasında son durumTürkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri kritik bir öneme sahip. İşte güncel sıralama:8- Belçika: 44.200 puan9- Çekya: 38.250 puan10- Türkiye: 35.600 puan11- Norveç: 31.250 puan12- Avusturya: 30.900 puanBüyük gelir kaybıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edememenin getirdiği prestij kaybının yanı sıra, yaklaşık 25 milyon euroluk potansiyel gelirden de mahrum kaldı. Bu kayıp, sarı-kırmızılı ekibin mali yapısına ciddi bir darbe vurdu.Avrupa'da galibiyet hasretiGalatasaray, Avrupa kupalarında üst üste üç maçtır sahadan mağlup ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenen Galatasaray, bu sezon da Young Boys karşısında iki maçta da mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu kötü seriyi tersine çevirmek için Avrupa'daki bir sonraki macerasında daha dikkatli olmak zorunda.

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