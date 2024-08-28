https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ferdi-kadioglu-transfer-itirafinda-bulundu-ilk-aciklama-geldi-stresli-bir-donemdi-1087352238.html

Ferdi Kadıoğlu transfer itirafında bulundu, ilk açıklama geldi: 'Stresli bir dönemdi'

Ferdi Kadıoğlu transfer itirafında bulundu, ilk açıklama geldi: 'Stresli bir dönemdi'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni kulübüne dair ilk açıklamalarını yaptı. İngiltere... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T08:32+0300

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2024-08-28T08:32+0300

ferdi kadıoğlu

spor

brighton

premier lig

ingiltere premier ligi

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

fenerbahçe

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Transfer sürecinin kendisi için oldukça yoğun ve stresli geçtiğini belirten Ferdi Kadıoğlu, "İlk olarak kulüp ve teknik direktörle konuştum. Bana oyun tarzını, beni nasıl kullanmak istediklerini anlattılar. Bu süreç beni gerçekten etkiledi ve mutlu etti. Brighton'ın son yıllarda oynadığı güzel futbolu duymuştum ve ilgilerini öğrendiğimde çok mutlu oldum" dedi. Teknik direktör Roberto De Zerbi’nin hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken yönlerini belirtmesinin kendisini etkilediğini vurgulayan Ferdi, hırslı bir oyuncu olarak daha da gelişmek istediğini ifade etti.Brighton'da heyecanlı başlangıçBrighton'ın Premier Lig'e harika bir başlangıç yaptığını söyleyen Kadıoğlu, "Takımın ligdeki performansını inanılmaz buluyorum. Geçen hafta oynadıkları 2-0’lık maçı izlerken çok mutluydum. Bugün de Manchester United'a karşı son dakika golüyle gelen galibiyet gerçekten büyüleyiciydi. Hürzeler çok hırslı ve işini tutkuyla yapan biri, bu da bana çok uyuyor. Sahada hem defansif hem de ofansif olarak çalışkan bir oyuncu olarak benden bekleneni vereceğimi düşünüyorum" diye konuştu.'Çocukluk hayalim gerçek oldu'"Premier Lig futbolcusu olmak nasıl bir his?" sorusuna ise Kadıoğlu, "Bu benim çocukluk hayalimdi" yanıtını verdi. Premier Lig'e adım atmanın kendisi için büyük bir başarı olduğunu belirtti.'Yeni bir ülke, yeni bir sistem'Yeni bir ülkeye ve takıma alışma sürecine de değinen Ferdi Kadıoğlu, "Yeni bir ülke, yeni takım arkadaşları ve muhtemelen yeni bir oyun sistemi. Premier Lig'in yoğunluğuna adapte olmam gerekiyor çünkü buradaki oyun temposu Süper Lig'den daha yüksek. Bence en büyük fark bu" ifadelerini kullandı.

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