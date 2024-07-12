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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/abd-yine-basarisiz-oldu-israil-engelini-asmak-icin-gazzeye-kurulan-liman-tamamen-kaldirilacak-1085800605.html
ABD yine başarısız oldu: İsrail engelini aşmak için Gazze'ye kurulan liman tamamen kaldırılacak
ABD yine başarısız oldu: İsrail engelini aşmak için Gazze'ye kurulan liman tamamen kaldırılacak
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırma vaadiyle kurulan ve olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek sökülen yüzer limanın tamamen... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T15:07+0300
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israil- filistin çatışması
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer limana artık ihtiyaç duyulmadığı için tamamen kaldırılacağını söyledi.Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum" ifadesini kullandı.Sullivan, Gazze'deki sorunun 'artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak' olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu" diye konuştu.Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder, daha önce yaptığı açıklamada, iskeleyi yeniden demirlemeye yönelik son çabanın teknik ve hava ile ilgili sorunlar nedeniyle başarısız olduğunu, iskelenin, destek gemilerinin ve diğer ekipmanların İsrail'in Aşdod kentindeki limana geri döneceğini ve bir sonraki duyuruya kadar burada kalacaklarını duyurmuştu.Geçici liman Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştüABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS’u Gazze kıyılarına doğru yola çıkarmıştı.İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele ilk kez Mayıs ortasında faaliyete geçmişti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören liman, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.ABD'nın insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Bu durum, Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüşen yüzer liman projesinin ne kadar işe yaradığını tartışma konusu haline getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/trump-ukraynadaki-catisma-hic-baslamamaliydi-1085798965.html
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abd, joe biden, jake sullivan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, pentagon, filistin, israil-filistin sorunu

ABD yine başarısız oldu: İsrail engelini aşmak için Gazze'ye kurulan liman tamamen kaldırılacak

15:07 12.07.2024
© AA / Ashraf AmraABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman
ABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AA / Ashraf Amra
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ABD yönetimi tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırma vaadiyle kurulan ve olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek sökülen yüzer limanın tamamen kaldırılacağı bildirildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer limana artık ihtiyaç duyulmadığı için tamamen kaldırılacağını söyledi.

Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum" ifadesini kullandı.

Sullivan, Gazze'deki sorunun 'artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak' olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu" diye konuştu.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder, daha önce yaptığı açıklamada, iskeleyi yeniden demirlemeye yönelik son çabanın teknik ve hava ile ilgili sorunlar nedeniyle başarısız olduğunu, iskelenin, destek gemilerinin ve diğer ekipmanların İsrail'in Aşdod kentindeki limana geri döneceğini ve bir sonraki duyuruya kadar burada kalacaklarını duyurmuştu.

Geçici liman Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS’u Gazze kıyılarına doğru yola çıkarmıştı.
İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele ilk kez Mayıs ortasında faaliyete geçmişti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören liman, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

ABD'nın insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Bu durum, Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüşen yüzer liman projesinin ne kadar işe yaradığını tartışma konusu haline getirdi.
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