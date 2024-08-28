https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/emeklilik-sistemi-degisiyor-milyonlarin-hayatini-ilgilendiren-duzenlemenin-ayrintilari-belli-oldu-1087358624.html

Emeklilik sistemi değişiyor: Milyonların hayatını ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

Emeklilik sistemi değişiyor: Milyonların hayatını ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni yasama döneminde emekliliğe ilişkin yeni düzenlemeler de olacak. Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için de nüfusun yaş ortalaması, istihdam, çalışma... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:39+0300

2024-08-28T10:39+0300

2024-08-28T10:39+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

türkiye

çalışan

nüfus

yaşlı nüfus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg

Emeklilik reformunun yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor:Reformun nasıl olacağı, neleri içereceği ise merak konusu.Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023-2100 nüfus projeksiyonunu açıklamıştı. Buna göre; 2075’te her üç kişiden biri yaşlı olacak. 2023’te çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68.3 ve bu oranın da 2050’de yüzde 61.9, 2075’te yüzde 55.9, 2100’de yüzde 54.6 olması bekleniyor.Gelecekte daha çok yaşlı daha az çalışan olacakTürkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yıllar içindeki seyrini aktaran Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bunun ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı:'Emekli aylığına esas teşkil eden parametreler değişecek''Tamamlayıcı emeklilik üzerinde çalışılıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emeklilik sistmei, emeklilik sistemi değişyor mu, emeklilik sistemi nasıl olacak, yeni emeklilik sistemi, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?, emeklilik sistemi ne zaman değişti?, emeklilik sistemini kim değiştirdi?, bireysel emeklilik sisteminden ne zaman çıkılır?