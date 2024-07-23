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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, pozitif katkı sağlıyor diyerek duyurdu: 'Türk lirasına ilgi arttı'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, pozitif katkı sağlıyor diyerek duyurdu: 'Türk lirasına ilgi arttı'
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artmasının, finansal... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:40+0300
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ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
toplantı
orta vadeli program (ovp)
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EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alınmaya devam edildiği belirtildi.Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Kalkınma odaklı politikalarla istihdam sağlamaya devam edilecek'Programın nihai amacının sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışının sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla istihdam sağlamaya devam edileceği bildirildi.Açıklamada, bu kapsamda bugünkü toplantıda ele alınan temel konular şu şekilde belirtildi:
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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz, mehmet şimşek, toplantı, orta vadeli program (ovp)
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz, mehmet şimşek, toplantı, orta vadeli program (ovp)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, pozitif katkı sağlıyor diyerek duyurdu: 'Türk lirasına ilgi arttı'

16:40 23.07.2024
© AA / Arman ÖnalEkonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Arman Önal
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artmasının, finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağladığı bildirildi.
EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alınmaya devam edildiği belirtildi.
Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervler artmaya devam etmektedir. Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir. Kurulumuz, ayrıca ülkemizin gri listeden çıkarılmış olmasını yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiştir. Son dönemde uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacaktır.

'Kalkınma odaklı politikalarla istihdam sağlamaya devam edilecek'

Programın nihai amacının sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışının sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla istihdam sağlamaya devam edileceği bildirildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugünkü toplantıda ele alınan temel konular şu şekilde belirtildi:

2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir. Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.

İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurulun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

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