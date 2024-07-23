https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ekonomi-koordinasyon-kurulu-pozitif-katki-sagliyor-diyerek-duyurdu-turk-lirasina-ilgi-artti-1086140597.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, pozitif katkı sağlıyor diyerek duyurdu: 'Türk lirasına ilgi arttı'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, pozitif katkı sağlıyor diyerek duyurdu: 'Türk lirasına ilgi arttı'

Sputnik Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artmasının, finansal... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T16:40+0300

2024-07-23T16:40+0300

2024-07-23T16:40+0300

ekonomi

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

toplantı

orta vadeli program (ovp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086140440_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6399c06239b9b14b05ad54955647462a.jpg

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alınmaya devam edildiği belirtildi.Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:'Kalkınma odaklı politikalarla istihdam sağlamaya devam edilecek'Programın nihai amacının sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışının sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla istihdam sağlamaya devam edileceği bildirildi.Açıklamada, bu kapsamda bugünkü toplantıda ele alınan temel konular şu şekilde belirtildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1086134254.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz, mehmet şimşek, toplantı, orta vadeli program (ovp)