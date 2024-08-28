https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/durov-suclama-yoneltebilecek-bir-hakimin-karsisina-cikti-1087382523.html

‘Durov, suçlama yöneltebilecek bir hakimin karşısına çıktı’

‘Durov, suçlama yöneltebilecek bir hakimin karşısına çıktı’

Sputnik Türkiye

Fransa'da geçen hafta sonu gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un bir soruşturma hakiminin karşısına çıktığı belirtildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T17:04+0300

2024-08-28T17:04+0300

2024-08-28T17:25+0300

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Paris Savcılığı’ndan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Telegram kurucusu ve üst düzey yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa’da kendisine suçlamaya yöneltebilecek bir soruşturma hakiminin karşısına çıktı.Kaynak, “Soruşturma hakimi, Pavel Durov’un tutukluluğuna son vererek, kendisini ilk kez sorgulamak ve muhtemelen suçlama yöneltmek üzere mahkemeye getirtti” diye konuştu.Rus Dışişleri’nden uluslararası kuruluşlara Paris’in Durov’a yönelik eylemlerini kınama çağrısıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası kuruluşların ifade özgürlüğünü koruma ve Paris’in Durov’a yönelik eylemlerini kınama görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Sözcü, Rus diplomatların Durov aleyhindeki dava bağlamında gereken her şeyi yaptıklarını da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/durov-davasinda-yeni-gelisme-paris-savciligi-yarin-basin-aciklamasi-yapacak-1087244274.html

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