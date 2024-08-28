https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/durov-suclama-yoneltebilecek-bir-hakimin-karsisina-cikti-1087382523.html
‘Durov, suçlama yöneltebilecek bir hakimin karşısına çıktı’
‘Durov, suçlama yöneltebilecek bir hakimin karşısına çıktı’
Sputnik Türkiye
Fransa'da geçen hafta sonu gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un bir soruşturma hakiminin karşısına çıktığı belirtildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T17:04+0300
2024-08-28T17:04+0300
2024-08-28T17:25+0300
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Paris Savcılığı’ndan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Telegram kurucusu ve üst düzey yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa’da kendisine suçlamaya yöneltebilecek bir soruşturma hakiminin karşısına çıktı.Kaynak, “Soruşturma hakimi, Pavel Durov’un tutukluluğuna son vererek, kendisini ilk kez sorgulamak ve muhtemelen suçlama yöneltmek üzere mahkemeye getirtti” diye konuştu.Rus Dışişleri’nden uluslararası kuruluşlara Paris’in Durov’a yönelik eylemlerini kınama çağrısıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası kuruluşların ifade özgürlüğünü koruma ve Paris’in Durov’a yönelik eylemlerini kınama görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Sözcü, Rus diplomatların Durov aleyhindeki dava bağlamında gereken her şeyi yaptıklarını da vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/durov-davasinda-yeni-gelisme-paris-savciligi-yarin-basin-aciklamasi-yapacak-1087244274.html
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telegram, pavel durov, fransa, gözaltı, soruşturma, hakim, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
‘Durov, suçlama yöneltebilecek bir hakimin karşısına çıktı’
17:04 28.08.2024 (güncellendi: 17:25 28.08.2024)
Fransa'da geçen hafta sonu gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un bir soruşturma hakiminin karşısına çıktığı belirtildi.
Paris Savcılığı’ndan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere, Telegram kurucusu ve üst düzey yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa’da kendisine suçlamaya yöneltebilecek bir soruşturma hakiminin karşısına çıktı.
Kaynak, “Soruşturma hakimi, Pavel Durov’un tutukluluğuna son vererek, kendisini ilk kez sorgulamak ve muhtemelen suçlama yöneltmek üzere mahkemeye getirtti” diye konuştu.
Rus Dışişleri’nden uluslararası kuruluşlara Paris’in Durov’a yönelik eylemlerini kınama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası kuruluşların ifade özgürlüğünü koruma ve Paris’in Durov’a yönelik eylemlerini kınama görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Bu durumda, ilgili uluslararası kuruluşların ifade özgürlüğünün ve bilginin yayılmasının korunması ile ilgili görevlerini yerine getirmeleri ve Fransız yetkililerin bunları kısıtlamaya yönelik eylemlerini kınamaları gerekir
Sözcü, Rus diplomatların Durov aleyhindeki dava bağlamında gereken her şeyi yaptıklarını da vurguladı.