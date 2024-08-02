https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-fidan-haniyenin-cenaze-toreni-icin-katarda-1086431705.html

Bakan Fidan, Haniye’nin cenaze töreni için Katar’da

Bakan Fidan, Haniye’nin cenaze töreni için Katar’da

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal’e taziyelerini iletti. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T10:36+0300

2024-08-02T10:36+0300

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Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam'ın da bulunduğu öğrenildi.Yoğun güvenli̇k önlemleri̇Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni için gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu. Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Caminin etrafında toplanan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından basın mensupları da yoğunluk oluşturdu.Heniyye'nin naaşı cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.Haniye nasıl öldürüldü?Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/selvi-abd-ve-israil-suikast-sezonunu-acti-erdogan-ile-ilgili-koruma-onlemleri-gozden-gecirilmeli-1086430924.html

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