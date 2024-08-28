CHP'den Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu paylaşımıyla ilgili ceza
19:42 28.08.2024 (güncellendi: 19:51 28.08.2024)
© İHA / ENES ÖZKANCHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
© İHA / ENES ÖZKAN
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi. Özcan ceza kararını "Bu kararla dünya tarihine geçtim" ifadeleriyle duyurdu.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, Tanju Özcan'a kınama cezası verildi. YDK, parti genel merkezinde toplandı.
Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alındı ve önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 11 Temmuz'da sosyal medyada kullandığı ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dosyası görüşüldü.
Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.
'Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmışımdır'
Tanju Özcan, CHP'nin kararıyla ilgili dünya tarihine geçtiğini belirtiği bir paylaşımda bulundu.
Bolu Belediye Başkanı paylaşımda şunları ifade etti:
"CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün hakkımda kınama cezası vermiş. Kararı saygı ile karşılıyorum ama enteresan bir durum ile karşı karşıyayım. Bu kararla dünya tarihine geçtim. Niye mi? Bir partilinin alabileceği (Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç) bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmışımdır."
'Koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var'
Özcan 11 Temmuz tarihinde X hesabında Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var" ifadeleriyle başladığı uzun bir paylaşımda bulunmuştu.
Sayın @kilicdarogluk— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 11, 2024
👉 Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var.
👉 Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir…