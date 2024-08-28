https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/chpden-tanju-ozcana-kilicdaroglu-paylasimiyla-ilgili-ceza-1087388563.html

CHP'den Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu paylaşımıyla ilgili ceza

CHP'den Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu paylaşımıyla ilgili ceza

Sputnik Türkiye

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T19:42+0300

2024-08-28T19:42+0300

2024-08-28T19:51+0300

politika

tanju özcan

kemal kılıçdaroğlu

ceza

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, Tanju Özcan'a kınama cezası verildi. YDK, parti genel merkezinde toplandı.Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alındı ve önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 11 Temmuz'da sosyal medyada kullandığı ifadeleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dosyası görüşüldü.Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.'Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmışımdır'Tanju Özcan, CHP'nin kararıyla ilgili dünya tarihine geçtiğini belirtiği bir paylaşımda bulundu. Bolu Belediye Başkanı paylaşımda şunları ifade etti:'Koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var'Özcan 11 Temmuz tarihinde X hesabında Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var" ifadeleriyle başladığı uzun bir paylaşımda bulunmuştu.

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tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, ceza, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)