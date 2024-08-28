https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/celik-naziler-karsisinda-susmanin-utancini-yasayanlar-bugunun-nazilerine-boyun-egmenin-utancini-1087373634.html
Çelik: 'Naziler karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı'
Çelik: 'Naziler karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T13:29+0300
2024-08-28T13:29+0300
2024-08-28T13:29+0300
politika
ömer çelik
ak parti
yisrael katz
israil dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330897_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_1086c033cacbbce5716e473537903daa.jpg
Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/hollandada-bilgisayar-sistemlerindeki-genis-capli-ariza-hayati-felc-etti-1087370099.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330897_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9d9b7b62af08c31d642606f7f99a4135.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ömer çelik, ak parti, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı
ömer çelik, ak parti, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı
Çelik: 'Naziler karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı" açıklamasını yaptı.
Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır.
Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."