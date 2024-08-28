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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/borrell-cocuk-felci-asisi-icin-gazzede-3-gunluk-ateskes-cagrisi-yapti-1087351754.html
Borrell, çocuk felci aşısı için Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı
Borrell, çocuk felci aşısı için Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
UNRWA, UNICEF, DSÖ ve ortakları, Gazze’deki çatışmalara insani aranın ertelenmesi durumunda çocuk felcinin yayılma riski konusunda uyarırken, AB dış politika... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T08:03+0300
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israil- filistin çatışması
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Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, hızla yayılan çocuk felci virüsüne karşı halkın aşılanabilmesi için Gazze Şeridi'nde 3 gün süreyle acil insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunurken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'de çocuk felci tehlikesine dikkati çekti."Çocuk felcinin hızla yayılması, yerinden edilme, yoksunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle zaten zayıflamış olan Gazzeli çocukları tehdit ediyor" ifadesini kullanan Borrell, ateşkesle ilgili süren siyasi müzakerelerden hariç, aşılama hedefli 3 günlük ateşkes çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani araya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.Müzakereler sürüncemedeHamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için dolaylı müzakere zirvesinin 25 Ağustos pazar günü ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla Kahire'de yapılmıştı.İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin pazar günü ülkeye döndüğünü açıklamıştı.Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire'deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı" ifadesine yer verilmişti.Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphia Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor" ifadesini kullanmıştı.Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını; Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifini, ‘İsrail işgalini kalıcı hale getireceği’ gerekçesiyle reddettiğini belirtmişti.Müzakere sürecinde sürekli yeni talepler ortaya atarak görüşmeleri uzattığı kaydedilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.Bununla birlikte İsrail heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/israilli-komutanin-askerlerden-lubnanda-soykirim-yapmalarini-istedigini-duyurmustu-gorevden-1087345636.html
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gazze ateşkes, hamas-israil, israil gazze, netanyahu,

Borrell, çocuk felci aşısı için Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı

08:03 28.08.2024 (güncellendi: 08:05 28.08.2024)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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UNRWA, UNICEF, DSÖ ve ortakları, Gazze’deki çatışmalara insani aranın ertelenmesi durumunda çocuk felcinin yayılma riski konusunda uyarırken, AB dış politika şefi Borrell, müzakereleri sürüncemede bırakan Netanyahu yönetimine çocuk felci aşısı yapabilmek için 3 günlük ateşkes çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, hızla yayılan çocuk felci virüsüne karşı halkın aşılanabilmesi için Gazze Şeridi'nde 3 gün süreyle acil insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunurken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'de çocuk felci tehlikesine dikkati çekti.
"Çocuk felcinin hızla yayılması, yerinden edilme, yoksunluk ve yetersiz beslenme nedeniyle zaten zayıflamış olan Gazzeli çocukları tehdit ediyor" ifadesini kullanan Borrell, ateşkesle ilgili süren siyasi müzakerelerden hariç, aşılama hedefli 3 günlük ateşkes çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani araya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Müzakereler sürüncemede

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için dolaylı müzakere zirvesinin 25 Ağustos pazar günü ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla Kahire'de yapılmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin pazar günü ülkeye döndüğünü açıklamıştı.
Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire'deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı" ifadesine yer verilmişti.
Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphia Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor" ifadesini kullanmıştı.
Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını; Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifini, ‘İsrail işgalini kalıcı hale getireceği’ gerekçesiyle reddettiğini belirtmişti.
Müzakere sürecinde sürekli yeni talepler ortaya atarak görüşmeleri uzattığı kaydedilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.
Bununla birlikte İsrail heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.
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