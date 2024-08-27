https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/israilli-komutanin-askerlerden-lubnanda-soykirim-yapmalarini-istedigini-duyurmustu-gorevden-1087345636.html

İsrailli komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini duyurmuştu: Görevden uzaklaştırıldı

İsrailli komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini duyurmuştu: Görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunda üst düzey bir komutanın askerlerinden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini söyleyen kadın subay görevden uzaklaştırıldı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T23:57+0300

2024-08-27T23:57+0300

2024-08-27T23:57+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

komutan

soykırım

görevden uzaklaştırma

bezalel smotrich

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda ruh sağlığından sorumlu kadın subay Adi Angert, tugaya atanan yeni komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini açıkladı.Angert, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İskenderun Tugayına yeni atanan Moshe Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak" ifadesini kullandığını belirtti.Lübnan'da soykırım çağrısı yaptığı söylenen komutan yerine bunu ortaya çıkaran kadın subay Angert cezalandırıldı.Haberde, Angert'in Besal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle görevden alındığı belirtildi.Angert, başka bir paylaşımında da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı 'Dini Siyonizm' partisine mensup askerleri "ölüm yiyenler mezhebi" olarak tanımlamıştı.Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanına mektup göndererek Angert hakkında disiplin soruşturması ve işlem başlatılması çağrısında bulunmuştu.Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.

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israil, israil-filistin, komutan, soykırım, görevden uzaklaştırma, bezalel smotrich