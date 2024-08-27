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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/israilli-komutanin-askerlerden-lubnanda-soykirim-yapmalarini-istedigini-duyurmustu-gorevden-1087345636.html
İsrailli komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini duyurmuştu: Görevden uzaklaştırıldı
İsrailli komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini duyurmuştu: Görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunda üst düzey bir komutanın askerlerinden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini söyleyen kadın subay görevden uzaklaştırıldı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T23:57+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
komutan
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda ruh sağlığından sorumlu kadın subay Adi Angert, tugaya atanan yeni komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini açıkladı.Angert, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İskenderun Tugayına yeni atanan Moshe Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak" ifadesini kullandığını belirtti.Lübnan'da soykırım çağrısı yaptığı söylenen komutan yerine bunu ortaya çıkaran kadın subay Angert cezalandırıldı.Haberde, Angert'in Besal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle görevden alındığı belirtildi.Angert, başka bir paylaşımında da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı 'Dini Siyonizm' partisine mensup askerleri "ölüm yiyenler mezhebi" olarak tanımlamıştı.Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanına mektup göndererek Angert hakkında disiplin soruşturması ve işlem başlatılması çağrısında bulunmuştu.Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/israil-ordusu-gazzedeki-esirlerden-birinin-operasyon-sonucu-kurtarildigini-duyurdu-1087330677.html
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israil, israil-filistin, komutan, soykırım, görevden uzaklaştırma, bezalel smotrich
israil, israil-filistin, komutan, soykırım, görevden uzaklaştırma, bezalel smotrich

İsrailli komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini duyurmuştu: Görevden uzaklaştırıldı

23:57 27.08.2024
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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İsrail ordusunda üst düzey bir komutanın askerlerinden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini söyleyen kadın subay görevden uzaklaştırıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda ruh sağlığından sorumlu kadın subay Adi Angert, tugaya atanan yeni komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini açıkladı.
Angert, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İskenderun Tugayına yeni atanan Moshe Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak" ifadesini kullandığını belirtti.
Lübnan'da soykırım çağrısı yaptığı söylenen komutan yerine bunu ortaya çıkaran kadın subay Angert cezalandırıldı.
Haberde, Angert'in Besal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle görevden alındığı belirtildi.
Angert, başka bir paylaşımında da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı 'Dini Siyonizm' partisine mensup askerleri "ölüm yiyenler mezhebi" olarak tanımlamıştı.
Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanına mektup göndererek Angert hakkında disiplin soruşturması ve işlem başlatılması çağrısında bulunmuştu.
Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
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