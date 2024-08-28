https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-indi-bindi-tarifesi-100-lira-oldu-1087392066.html
Ankara'da taksi ücretlerine zam: İndibindi tarifesi 100 lira oldu
Ankara'da taksi ücretlerine zam: İndibindi tarifesi 100 lira oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'da taksi tarifesine 19 ocaktan beri ilk kez zam yapıldı. 30 Ağustos Cuma günü gelecek yeni tarifeye göre açılış ücreti yüzde 40 artışla 25 liradan 35... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:11+0300
2024-08-28T21:11+0300
2024-08-28T21:12+0300
ekonomi
taksi
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Ankara'da taksi tarifesine zam geldi. Yeni tarife 30 Ağustos Cuma günü taksilerde uygulanacak.Ocak ayından beri zam uygulanmayan Ankara'da taksi tarifesi güncellendi.Yeni zamlı tarife şöyle;▪︎ Açılış ücreti: 25 TL ⇝ 30 TL ▪︎ indibindi: 75 TL ⇝ 100 TL ▪︎ Kilometre ücreti: 25 TL ▪︎ Saatlik bekleme ücreti: 150 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yumurta-fiyatlarina-zam-geldi-1087305521.html
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taksi, sarı taksi, müşteri, zam, ankara, indi bindi, indirim, yol, ulaşım, toplu ulaşım
taksi, sarı taksi, müşteri, zam, ankara, indi bindi, indirim, yol, ulaşım, toplu ulaşım
Ankara'da taksi ücretlerine zam: İndibindi tarifesi 100 lira oldu
21:11 28.08.2024 (güncellendi: 21:12 28.08.2024)
Ankara'da taksi tarifesine 19 ocaktan beri ilk kez zam yapıldı. 30 Ağustos Cuma günü gelecek yeni tarifeye göre açılış ücreti yüzde 40 artışla 25 liradan 35 liraya, indibindi ücreti yüzde 33.3 artışla 75 liradan 100 liraya yükseldi.
Ankara'da taksi tarifesine zam geldi. Yeni tarife 30 Ağustos Cuma günü taksilerde uygulanacak.
Ocak ayından beri zam uygulanmayan Ankara'da taksi tarifesi güncellendi.
▪︎ Açılış ücreti: 25 TL ⇝ 30 TL
▪︎ indibindi: 75 TL ⇝ 100 TL
▪︎ Kilometre ücreti: 25 TL
▪︎ Saatlik bekleme ücreti: 150 TL