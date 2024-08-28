https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-simsekten-dis-ticaret-degerlendirmesi-onemli-mesafe-katettik-1087363938.html

Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi: 'Önemli mesafe katettik'

Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi: 'Önemli mesafe katettik'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığındaki gerilemeyi değerlendirdi, önemli mesafe katedildiğini belirtti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:51+0300

2024-08-28T11:51+0300

2024-08-28T11:51+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

dış ticaret

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı dış ticaret açığındaki gerilemeye ilişkin, 'Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor' ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.Gelir dağılımda adalet ve kalıcı refah artışı Ana hedefleri olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:"Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik. Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor."

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, dış ticaret