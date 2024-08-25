https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bakan-simsekten-kira-geliri-aciklamasi-yaklasik-700-bin-mukellef-hakkinda-cezali-islem-yapilacak-1087241038.html

Bakan Şimşek'ten kira geliri açıklaması: Yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak

Bakan Şimşek'ten kira geliri açıklaması: Yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T15:53+0300

2024-08-25T15:53+0300

2024-08-25T15:55+0300

mehmet şimşek

kira

beyanname

kira bedeli

ceza

kira beyannamesi

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerine ilişkin beyan döneminin sona ermesinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Şimşek yaptıkları hatırlatmalara istinaden beyanname dönemi sonrası kira geliri sağlayan 95 bin 989 mükellefin 18.3 milyar lira matrah ve 1.2 milyar lira vergi beyan ettiklerini belirtti. Bakan "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek" dedi.1 milyon mükellefe sms ile hatırlatma yapıldıŞimşek, GİB'in, beyan döneminin sona ermesinin ardından bir kez daha, hem IBAN üzerinden hem de nakit olarak kira geliri tahsil ettiği halde beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan SMS'ler gönderdiğini belirtti.Bakan Şimşek, belirli kira bedelinin üzerindeki konutlar, günlük ve haftalık gibi kısa süreli konutlar ile iş yeri kiralarının banka hesapları üzerinden tahsil edilmesi gerektiğini söyledi.Gönderim aşamasında 'kira ödemesi' seçilmeliŞimşek, kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında da gönderim nedeni olarak 'kira ödemesi' gerekçesinin seçilmesi gerektiğine işaret ederek şu açıklamayı yaptı:Bu çalışmada, vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kontroller neticesinde beyanname vermediği gerekçesiyle vergi dairesine çağrılanlar için yaklaşık 153.4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendiğini bildirdi.Şimşek, ayrıca söz konusu mükelleflerden, bu çalışma sonrasında uyum göstererek kendiliğinden beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200.7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

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mehmet şimşek, kira, beyanname, kira bedeli, ceza, kira beyannamesi