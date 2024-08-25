https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/bakan-simsekten-kira-geliri-aciklamasi-yaklasik-700-bin-mukellef-hakkinda-cezali-islem-yapilacak-1087241038.html
Bakan Şimşek'ten kira geliri açıklaması: Yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak
Bakan Şimşek'ten kira geliri açıklaması: Yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T15:53+0300
2024-08-25T15:53+0300
2024-08-25T15:55+0300
mehmet şimşek
kira
beyanname
kira bedeli
ceza
kira beyannamesi
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerine ilişkin beyan döneminin sona ermesinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Şimşek yaptıkları hatırlatmalara istinaden beyanname dönemi sonrası kira geliri sağlayan 95 bin 989 mükellefin 18.3 milyar lira matrah ve 1.2 milyar lira vergi beyan ettiklerini belirtti. Bakan "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek" dedi.1 milyon mükellefe sms ile hatırlatma yapıldıŞimşek, GİB'in, beyan döneminin sona ermesinin ardından bir kez daha, hem IBAN üzerinden hem de nakit olarak kira geliri tahsil ettiği halde beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan SMS'ler gönderdiğini belirtti.Bakan Şimşek, belirli kira bedelinin üzerindeki konutlar, günlük ve haftalık gibi kısa süreli konutlar ile iş yeri kiralarının banka hesapları üzerinden tahsil edilmesi gerektiğini söyledi.Gönderim aşamasında 'kira ödemesi' seçilmeliŞimşek, kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında da gönderim nedeni olarak 'kira ödemesi' gerekçesinin seçilmesi gerektiğine işaret ederek şu açıklamayı yaptı:Bu çalışmada, vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kontroller neticesinde beyanname vermediği gerekçesiyle vergi dairesine çağrılanlar için yaklaşık 153.4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendiğini bildirdi.Şimşek, ayrıca söz konusu mükelleflerden, bu çalışma sonrasında uyum göstererek kendiliğinden beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200.7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini aktararak, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/erdogan-teror-yuvasi-olan-gabar-daginda-bugun-ulkemizin-en-buyuk-petrol-rezervlerinden-birini-1087239100.html
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mehmet şimşek, kira, beyanname, kira bedeli, ceza, kira beyannamesi
mehmet şimşek, kira, beyanname, kira bedeli, ceza, kira beyannamesi
Bakan Şimşek'ten kira geliri açıklaması: Yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak
15:53 25.08.2024 (güncellendi: 15:55 25.08.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kira geliri tespit edilen ve birçok defa hatırlatma yapıldığı halde beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerine ilişkin beyan döneminin sona ermesinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şimşek yaptıkları hatırlatmalara istinaden beyanname dönemi sonrası kira geliri sağlayan 95 bin 989 mükellefin 18.3 milyar lira matrah ve 1.2 milyar lira vergi beyan ettiklerini belirtti.
Bakan "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek" dedi.
1 milyon mükellefe sms ile hatırlatma yapıldı
Şimşek, GİB'in, beyan döneminin sona ermesinin ardından bir kez daha, hem IBAN üzerinden hem de nakit olarak kira geliri tahsil ettiği halde beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan SMS'ler gönderdiğini belirtti.
Bakan Şimşek, belirli kira bedelinin üzerindeki konutlar, günlük ve haftalık gibi kısa süreli konutlar ile iş yeri kiralarının banka hesapları üzerinden tahsil edilmesi gerektiğini söyledi.
Gönderim aşamasında 'kira ödemesi' seçilmeli
Şimşek, kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında da gönderim nedeni olarak 'kira ödemesi' gerekçesinin seçilmesi gerektiğine işaret ederek şu açıklamayı yaptı:
"Başkanlığımız, bankalardaki IBAN'lara yapılan ödemeler üzerinden gerçekleştirdiği kontroller neticesinde, kira geliri eden yaklaşık 700 bin mükellefe gelir vergisi beyan dönemi öncesinde ve beyan dönemi içinde beyanname vermeleri gerektiğine yönelik bilgilendirme ve hatırlatma SMS'leri gönderdi. Gayrimenkullerini kiraya verip de banka kayıtları içinde yer almayan mükelleflerin de tespit edilebilmesi amacıyla tapu ve nüfus idarelerinden alınan bilgilerden hareketle potansiyel olarak kiraya verildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışması başlatıldı."
Bu çalışmada, vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kontroller neticesinde beyanname vermediği gerekçesiyle vergi dairesine çağrılanlar için yaklaşık 153.4 milyon liralık vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlendiğini bildirdi.
Şimşek, ayrıca söz konusu mükelleflerden, bu çalışma sonrasında uyum göstererek kendiliğinden beyanname veren 46 bin kişi tarafından 200.7 milyon liralık gelir vergisi beyan edildiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Diğer taraftan, kira geliri elde edenlerin hızlı ve kolay şekilde tespit edilebilmesi amacıyla Dijital Vergi Dairesine ve GİB Mobil'e eklenen 'Kira bildirim formu' ile kiralanan konut ve iş yerlerine ilişkin bilgilerin kiracılar tarafından elektronik olarak Başkanlığa bildirilebilmesi sağlandı. 23 binden fazla kiracı tarafından bu form doldurularak kiralanan taşınmazlara ilişkin bilgi verildi. Tüm bu çalışmalar neticesinde beyan dönemi içerisinde 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi ve 399,2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan etti."