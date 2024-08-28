https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/babalari-tarafindan-oldurulen-3-kardesin-annesi-konustu-hanginize-yanayim-1087380973.html
Babaları tarafından öldürülen 3 kardeşin annesi konuştu: 'Hanginize yanayım'
Babaları tarafından öldürülen 3 kardeşin annesi konuştu: 'Hanginize yanayım'
Sputnik Türkiye
İzmir'de Vesim Şimşek, 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla vurdu. Olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira hayatını kaybederken... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T16:15+0300
2024-08-28T16:15+0300
2024-08-28T16:15+0300
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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazeleri Manisa'da defnedildi. Anne Naciye Akkaplan, evlatlarının cenazesinde 'Hanginize yanayım' dedi.İzmir'in Bornova ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olan Vesim Şimşek, 3 çocuğunu öldürmüştü. 11 yaşındaki kızı ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.Manisa'da cenaze töreninde anne konuştu3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'da defnedildi. Çocukların annesi Naciye Akkaplan 'Hanginize yanayım' dedi. Ardından 14 yaşındaki kızları Nira'nın tabutunun başına gelen anne Akkaplan; "Nira'yı kardeşlerinin ortasına gömün onlara göz kulak olur" ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/cihat-tamerin-oglu-vefat-etti-cenazede-hayrani-selfie-cekti-1087377072.html
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manisa, izmir, cinayet, cinnet, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, bornova
manisa, izmir, cinayet, cinnet, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, bornova
Babaları tarafından öldürülen 3 kardeşin annesi konuştu: 'Hanginize yanayım'
İzmir'de Vesim Şimşek, 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla vurdu. Olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 3 çocuğunun cenazesinde konuşan Naciye Akkaplan, 'Hanginize yanayım' dedi.
İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazeleri Manisa'da defnedildi. Anne Naciye Akkaplan, evlatlarının cenazesinde 'Hanginize yanayım' dedi.
İzmir'in Bornova ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olan Vesim Şimşek, 3 çocuğunu öldürmüştü. 11 yaşındaki kızı ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.
Manisa'da cenaze töreninde anne konuştu
3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'da defnedildi. Çocukların annesi Naciye Akkaplan 'Hanginize yanayım' dedi. Ardından 14 yaşındaki kızları Nira'nın tabutunun başına gelen anne Akkaplan; "Nira'yı kardeşlerinin ortasına gömün onlara göz kulak olur" ifadesinde bulundu.