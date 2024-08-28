https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ayciceginde-yerli-tohum-basarisi-bizim-kendi-tohumumuz-var-diyebilecegiz-1087381125.html

Ayçiçeğinde yerli tohum başarısı: 'Bizim kendi tohumumuz var diyebileceğiz'

Ayçiçeğinde yerli tohum başarısı: 'Bizim kendi tohumumuz var diyebileceğiz'

Sputnik Türkiye

Trakya Bölgesi'nde geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, diğer tohumların aksine kuraklığa karşı üstün direnciyle çekiyor. Tekirdağ'da düzenlenen tarla... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T16:31+0300

2024-08-28T16:31+0300

2024-08-28T16:31+0300

türkiye

trakya

tekirdağ

ayçiçeği

yerli tohum

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Trakya Bölgesi'nde geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, kuraklık karşısında gösterdiği üstün direnç ile uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak dikkatleri üzerine çekti. Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geliştirilen ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli başta olmak üzere birçok ilde deneme ekimleri yapılan yerli hibrit ayçiçeği, özellikle kuraklığa dayanıklılığıyla fark oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası firmaların tohumlarından yetiştirilen ayçiçeği tarlalarının kuruduğu gözlenirken, yerli tohumlar bu zorlu şartlara karşı üstün bir performans sergiledi.'Ayçiçeğindeki hikayeyi de Türkiye'de garanti etmiş bulunmaktayız'Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, "2017 yılında attığımız bu küçücük tohumlar, 2018-19 ve 2021 yıllarında Allah'ın izniyle ve yardımıyla 5-6 senede AR-GE'sini tamamlayarak, 2021 yılında sadece 100 ton üretebildik" diyerek konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Şahin açıklamasını, "Yabancı tohumlar vermese bile gelecek dönemlerde Trakya Tohum tüm Türkiye'ye tohum verebilecek" cümlesiyle sonlandırdı.'Yerli ve milli olmak hepimizin onuru ve gururu'Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ise açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz, 2021 yılından beri tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde yerli ve milli ayçiçeği tohumuna destek veriyoruz. Bakanlığımızın bu konuya bütçe ayırması ile birlikte, yüzde 25 üretici katkılı, yüzde 75 Bakanlığımızın hibe katkılı bu projeyi başlattık ve destekledik. O günden beri de desteklememiz devam ediyor. 2022-2023-2024 yılları arasında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğimizin destekleri ile projeyi yürüttük. Şu ana kadar 3 yılın ortalamasında 58 bin dekarda yerli ve milli ayçiçeği ekimini ilimizde sağladık. Adı üzerinde yerli ve milli olmak hepimizin onuru ve gururu" cümleleri dile getirdi.'Diğer tarlalara göre yerli ve milli ayçiçeği tarlası daha iyi'Hasat şenliğine katılan çiftçilerden Hasan Terzioğlu da yaptığı açıklamada, "Ben de yeni ektim. Diğer tarlalarıma göre yerli ve milli ayçiçeği tarlası daha iyi. Ben zaten milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum, yabancılardan da bir şeyler almayalım diyorum; kendimiz üretelim, kendimiz yetiştirelim her şeyi" cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ata-tohumu-hazirligi-basladi-turkiyenin-81-iline-ucretsiz-dagitilacak-1086706735.html

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trakya, tekirdağ, ayçiçeği, yerli tohum