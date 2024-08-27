https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yumurta-fiyatlarina-zam-geldi-1087305521.html
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
Yumurta fiyatlarına zam geldi. Ömrünü tamamlamış ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi de toptancı piyasalarda yumurta fiyatını yükseltti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T09:31+0300
2024-08-27T09:31+0300
2024-08-27T09:31+0300
ekonomi
yumurta
zam
tarım
organik
ticaret
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Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarda yumurta fiyatları 35 kuruş arttı. Geçen hafta Afyon Başmakçı da tanesi 2,75 TL olan duble yumurta 3,10 TL’ye çıkarken kılavuz yumurtanın tanesi de 1,55 TL’den 1,90 TL’ye çıktı. Kayseri de tanesi 2,66 TL olan duble yumurta 3,01 TL’ye, 1,70 TL olan kılavuz yumurta da 2,05 TL’ye çıktı.Tavuklar kesime gönderildiEkonomim'in haberine göre Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğiliminde olduğunu ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını kaydeden Salt, “Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı” diye konuştu.1 yumurta 1 dal sigara etmiyorŞu an 1 adet yumurtanın 1 dal sigara fiyatının altında olduğunun altını çizen Salt; yumurta üreticisinin girdi maliyetleri göz önüne alınarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti.İhracat fiyatlarının da iç piyasanın altında seyrettiğini vurgulayan Salt, dış piyasanın da kılavuz, yarka, piliç sınıfı küçük boy yumurta istediğini sözlerine ekledi.
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yumurta, zam, yumurta fiyatları zam
yumurta, zam, yumurta fiyatları zam
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi. Ömrünü tamamlamış ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi de toptancı piyasalarda yumurta fiyatını yükseltti.
Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarda yumurta fiyatları 35 kuruş arttı. Geçen hafta Afyon Başmakçı da tanesi 2,75 TL olan duble yumurta 3,10 TL’ye çıkarken kılavuz yumurtanın tanesi de 1,55 TL’den 1,90 TL’ye çıktı. Kayseri de tanesi 2,66 TL olan duble yumurta 3,01 TL’ye, 1,70 TL olan kılavuz yumurta da 2,05 TL’ye çıktı.
Tavuklar kesime gönderildi
Ekonomim'in haberine göre Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğiliminde olduğunu ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını kaydeden Salt, “Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı” diye konuştu.
1 yumurta 1 dal sigara etmiyor
Şu an 1 adet yumurtanın 1 dal sigara fiyatının altında olduğunun altını çizen Salt; yumurta üreticisinin girdi maliyetleri göz önüne alınarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
İhracat fiyatlarının da iç piyasanın altında seyrettiğini vurgulayan Salt, dış piyasanın da kılavuz, yarka, piliç sınıfı küçük boy yumurta istediğini sözlerine ekledi.