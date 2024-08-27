https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yumurta-fiyatlarina-zam-geldi-1087305521.html

Yumurta fiyatlarına zam geldi

Yumurta fiyatlarına zam geldi

Sputnik Türkiye

Yumurta fiyatlarına zam geldi. Ömrünü tamamlamış ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi de toptancı piyasalarda yumurta fiyatını yükseltti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T09:31+0300

2024-08-27T09:31+0300

2024-08-27T09:31+0300

ekonomi

yumurta

zam

tarım

organik

ticaret

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Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarda yumurta fiyatları 35 kuruş arttı. Geçen hafta Afyon Başmakçı da tanesi 2,75 TL olan duble yumurta 3,10 TL’ye çıkarken kılavuz yumurtanın tanesi de 1,55 TL’den 1,90 TL’ye çıktı. Kayseri de tanesi 2,66 TL olan duble yumurta 3,01 TL’ye, 1,70 TL olan kılavuz yumurta da 2,05 TL’ye çıktı.Tavuklar kesime gönderildiEkonomim'in haberine göre Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğiliminde olduğunu ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını kaydeden Salt, “Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı” diye konuştu.1 yumurta 1 dal sigara etmiyorŞu an 1 adet yumurtanın 1 dal sigara fiyatının altında olduğunun altını çizen Salt; yumurta üreticisinin girdi maliyetleri göz önüne alınarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti.İhracat fiyatlarının da iç piyasanın altında seyrettiğini vurgulayan Salt, dış piyasanın da kılavuz, yarka, piliç sınıfı küçük boy yumurta istediğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/feribot-ucretlerine-yuzde-40-zam-geldi-1087267845.html

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