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Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı
Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı
Sputnik Türkiye
Kartal'da altı katlı binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Kartal Petrol İş Mahallesi'nde gece 02.00'de yaşanan olayda, altı katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Büyük bir korkuyla sokağa fırlayan apartman sakinleri büyük şok yaşarken, durumu hemen polis ve belediyeye haber verdiler. Olay yerine gelen görevliler binanın etrafında emniyet önlemleri aldı. Çökmenin neden meydana geldiğinin araştırılacağı belirtilirken, apartman sakinleri de güvenlik bulmadıkları için evlerine girmediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/uskudarda-beton-pompasi-apartmanin-uzerine-devrildi-2-evin-balkonu-coktu-1083434187.html
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istanbul, kartal, balkon
istanbul, kartal, balkon

Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı

10:51 28.08.2024
© İHAKartal
Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İHA
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Kartal'da altı katlı binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü.
İstanbul Kartal Petrol İş Mahallesi'nde gece 02.00'de yaşanan olayda, altı katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.
© İHAKartal
Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
Kartal
© İHA
Büyük bir korkuyla sokağa fırlayan apartman sakinleri büyük şok yaşarken, durumu hemen polis ve belediyeye haber verdiler. Olay yerine gelen görevliler binanın etrafında emniyet önlemleri aldı.
Çökmenin neden meydana geldiğinin araştırılacağı belirtilirken, apartman sakinleri de güvenlik bulmadıkları için evlerine girmediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
YAŞAM
Üsküdar’da beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 evin balkonu çöktü
3 Mayıs, 10:44
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