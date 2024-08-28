https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/alti-katli-binada-balkon-coktu--apartman-sakinleri-buyuk-korku-yasadi-1087360786.html

Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı

Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı

Sputnik Türkiye

Kartal'da altı katlı binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:51+0300

2024-08-28T10:51+0300

2024-08-28T10:51+0300

türkiye

istanbul

kartal

balkon

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İstanbul Kartal Petrol İş Mahallesi'nde gece 02.00'de yaşanan olayda, altı katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Büyük bir korkuyla sokağa fırlayan apartman sakinleri büyük şok yaşarken, durumu hemen polis ve belediyeye haber verdiler. Olay yerine gelen görevliler binanın etrafında emniyet önlemleri aldı. Çökmenin neden meydana geldiğinin araştırılacağı belirtilirken, apartman sakinleri de güvenlik bulmadıkları için evlerine girmediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/uskudarda-beton-pompasi-apartmanin-uzerine-devrildi-2-evin-balkonu-coktu-1083434187.html

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