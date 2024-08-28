https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/alti-katli-binada-balkon-coktu--apartman-sakinleri-buyuk-korku-yasadi-1087360786.html
Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı
Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı
Sputnik Türkiye
Kartal'da altı katlı binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:51+0300
2024-08-28T10:51+0300
2024-08-28T10:51+0300
türkiye
istanbul
kartal
balkon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087360324_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7a3acecf097143d6a1659a3901dad970.jpg
İstanbul Kartal Petrol İş Mahallesi'nde gece 02.00'de yaşanan olayda, altı katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Büyük bir korkuyla sokağa fırlayan apartman sakinleri büyük şok yaşarken, durumu hemen polis ve belediyeye haber verdiler. Olay yerine gelen görevliler binanın etrafında emniyet önlemleri aldı. Çökmenin neden meydana geldiğinin araştırılacağı belirtilirken, apartman sakinleri de güvenlik bulmadıkları için evlerine girmediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/uskudarda-beton-pompasi-apartmanin-uzerine-devrildi-2-evin-balkonu-coktu-1083434187.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087360324_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_9b96371bb9557b929488124a22a814c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, kartal, balkon
Altı katlı binada balkon çöktü, apartman sakinleri büyük korku yaşadı
Kartal'da altı katlı binanın altıncı katındaki dairenin balkonu çöktü.
İstanbul Kartal Petrol İş Mahallesi'nde gece 02.00'de yaşanan olayda, altı katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.
Büyük bir korkuyla sokağa fırlayan apartman sakinleri büyük şok yaşarken, durumu hemen polis ve belediyeye haber verdiler. Olay yerine gelen görevliler binanın etrafında emniyet önlemleri aldı.
Çökmenin neden meydana geldiğinin araştırılacağı belirtilirken, apartman sakinleri de güvenlik bulmadıkları için evlerine girmediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.