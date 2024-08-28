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22 yaşındaki genç kız squat hareketi yaparken hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç kız squat hareketi yaparken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Meksika'da yaşayan 22 yaşındaki Ariatna, spor salonunda halter squat yaparken aniden yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine hızla... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:48+0300
2024-08-28T12:48+0300
2024-08-28T12:53+0300
spor
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Meksika’nın Coahuila bölgesindeki Torreon kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ariatna Lizeth Mata Esparza, bir kreşte öğretmen olarak çalışıyordu ve ölümünden önce yeni bir işe geçmek için sınava girmişti. Sınav sonucunu öğreneceği gün ise, spor salonunda halter squat hareketi yaparken hayatını kaybetti. Spor salonundaki diğer kişiler, Ariatna'nın aniden yere düşmesiyle dehşete kapıldıklarını ifade etti.Ariatn neden öldü?Yapılan otopsi sonucu, Ariatna'nın ölümüne 'anoksiemi' adı verilen, kanda yeterli oksijenin dolaşmaması durumunun neden olduğu tespit edildi. Ayrıca, bu durumu akut, travmatik olmayan beyin kanaması ve 'yaygın tromboemboli' izlemiştir. Tromboemboli, vücuttaki kan akışını engelleyen kan pıhtısı anlamına gelir ve genellikle ameliyat, yaralanma, iltihaplanma veya enfeksiyon sonrası oluşur.Uzmanlar, anokseminin artan efor veya çabayla daha da kötüleşebileceğini belirtti. Bu durum, Ariatna'nın squat yaparken yaşadığı çöküşün ağır kaldırma ile ilişkili olabileceği düşüncesini güçlendiriyor ancak henüz bu bağlantı doğrulanmadı.Ariatna'nın annesi Selene Esparza, sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımda, "Prensesim, kızım, gittin ve bizi boş ruhlar ve paramparça kalplerle bıraktın. Yükseklere uç, aşkım, çok yükseklere. Burada, yeryüzünde, yolunu kesenlere rehberlik eden bir ışıktın ve şimdi melekleri aydınlatan bir ışıksın. Seni seviyorum prensesim" ifadelerini kullandı.
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halter squat faydaları, squat halter ne işe yarar, halterle squat nasıl yapılır
halter squat faydaları, squat halter ne işe yarar, halterle squat nasıl yapılır
22 yaşındaki genç kız squat hareketi yaparken hayatını kaybetti
12:48 28.08.2024 (güncellendi: 12:53 28.08.2024)
Meksika'da yaşayan 22 yaşındaki Ariatna, spor salonunda halter squat yaparken aniden yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine hızla ulaşmasına rağmen, genç kadının herhangi bir hayati belirtisinin olmadığı belirlendi ve Ariatna'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, Ariatna neden ölmüştü?
Meksika’nın Coahuila bölgesindeki Torreon kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ariatna Lizeth Mata Esparza, bir kreşte öğretmen olarak çalışıyordu ve ölümünden önce yeni bir işe geçmek için sınava girmişti.
Sınav sonucunu öğreneceği gün ise, spor salonunda halter squat hareketi yaparken hayatını kaybetti. Spor salonundaki diğer kişiler, Ariatna'nın aniden yere düşmesiyle dehşete kapıldıklarını ifade etti.
Yapılan otopsi sonucu, Ariatna'nın ölümüne 'anoksiemi' adı verilen, kanda yeterli oksijenin dolaşmaması durumunun neden olduğu tespit edildi. Ayrıca, bu durumu akut, travmatik olmayan beyin kanaması ve 'yaygın tromboemboli' izlemiştir. Tromboemboli, vücuttaki kan akışını engelleyen kan pıhtısı anlamına gelir ve genellikle ameliyat, yaralanma, iltihaplanma veya enfeksiyon sonrası oluşur.
Uzmanlar, anokseminin artan efor veya çabayla daha da kötüleşebileceğini belirtti. Bu durum, Ariatna'nın squat yaparken yaşadığı çöküşün ağır kaldırma ile ilişkili olabileceği düşüncesini güçlendiriyor ancak henüz bu bağlantı doğrulanmadı.
Ariatna'nın annesi Selene Esparza, sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımda, "Prensesim, kızım, gittin ve bizi boş ruhlar ve paramparça kalplerle bıraktın. Yükseklere uç, aşkım, çok yükseklere. Burada, yeryüzünde, yolunu kesenlere rehberlik eden bir ışıktın ve şimdi melekleri aydınlatan bir ışıksın. Seni seviyorum prensesim" ifadelerini kullandı.