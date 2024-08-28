https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/22-yasindaki-genc-kiz-squat-hareketi-yaparken-hayatini-kaybetti-1087368243.html

22 yaşındaki genç kız squat hareketi yaparken hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç kız squat hareketi yaparken hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Meksika'da yaşayan 22 yaşındaki Ariatna, spor salonunda halter squat yaparken aniden yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine hızla... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T12:48+0300

2024-08-28T12:48+0300

2024-08-28T12:53+0300

spor

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Meksika’nın Coahuila bölgesindeki Torreon kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ariatna Lizeth Mata Esparza, bir kreşte öğretmen olarak çalışıyordu ve ölümünden önce yeni bir işe geçmek için sınava girmişti. Sınav sonucunu öğreneceği gün ise, spor salonunda halter squat hareketi yaparken hayatını kaybetti. Spor salonundaki diğer kişiler, Ariatna'nın aniden yere düşmesiyle dehşete kapıldıklarını ifade etti.Ariatn neden öldü?Yapılan otopsi sonucu, Ariatna'nın ölümüne 'anoksiemi' adı verilen, kanda yeterli oksijenin dolaşmaması durumunun neden olduğu tespit edildi. Ayrıca, bu durumu akut, travmatik olmayan beyin kanaması ve 'yaygın tromboemboli' izlemiştir. Tromboemboli, vücuttaki kan akışını engelleyen kan pıhtısı anlamına gelir ve genellikle ameliyat, yaralanma, iltihaplanma veya enfeksiyon sonrası oluşur.Uzmanlar, anokseminin artan efor veya çabayla daha da kötüleşebileceğini belirtti. Bu durum, Ariatna'nın squat yaparken yaşadığı çöküşün ağır kaldırma ile ilişkili olabileceği düşüncesini güçlendiriyor ancak henüz bu bağlantı doğrulanmadı.Ariatna'nın annesi Selene Esparza, sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımda, "Prensesim, kızım, gittin ve bizi boş ruhlar ve paramparça kalplerle bıraktın. Yükseklere uç, aşkım, çok yükseklere. Burada, yeryüzünde, yolunu kesenlere rehberlik eden bir ışıktın ve şimdi melekleri aydınlatan bir ışıksın. Seni seviyorum prensesim" ifadelerini kullandı.

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