Mehmet Cengiz kendisini eleştirenlere yanıt verdi: 'Biraz k.çını kaldırsınlar, yaptığım işleri örnek alsınlar'

"Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekâmı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Benim yaptığım işleri örnek alsınlar. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri bir görsünler. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Onlar da çalışsın. O sosyal medyada bana atılan taşları ben insanlara ekmek olarak veriyorum. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar."