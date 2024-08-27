https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/mehmet-cengiz-kendisini-elestirenlere-yanit-verdi-biraz-kcini-kaldirsinlar-yaptigim-isleri-ornek-1087321686.html
Mehmet Cengiz kendisini eleştirenlere yanıt verdi: 'Biraz k.çını kaldırsınlar, yaptığım işleri örnek alsınlar'
Mehmet Cengiz kendisini eleştirenlere yanıt verdi: 'Biraz k.çını kaldırsınlar, yaptığım işleri örnek alsınlar'
Sputnik Türkiye
Mehmet Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar"... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T14:57+0300
2024-08-27T14:57+0300
2024-08-27T14:57+0300
türkiye
mehmet cengiz
holding
iş insanı
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Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bir bankanın 100'üncü yıl gecesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Magazin Burada'ya konuşan Cengiz, kendisi hakkında sosyal medya ve televizyonlarda yapılan eleştirilere yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230217/mehmet-cengiz-kilicdarogluna-yanit-verdi-ben-bu-yardimi-alinterimle-millete-hibe-ettim-1067183856.html
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mehmet cengiz, holding, iş insanı
mehmet cengiz, holding, iş insanı
Mehmet Cengiz kendisini eleştirenlere yanıt verdi: 'Biraz k.çını kaldırsınlar, yaptığım işleri örnek alsınlar'
Mehmet Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.
Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bir bankanın 100'üncü yıl gecesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Magazin Burada'ya konuşan Cengiz, kendisi hakkında sosyal medya ve televizyonlarda yapılan eleştirilere yanıt verdi:
"Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekâmı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Benim yaptığım işleri örnek alsınlar. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri bir görsünler. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Onlar da çalışsın. O sosyal medyada bana atılan taşları ben insanlara ekmek olarak veriyorum. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar."