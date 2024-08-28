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18 yaşındaki Esma, organlarıyla beş kişiyi hayata bağladı
18 yaşındaki Esma, organlarıyla beş kişiyi hayata bağladı
Sputnik Türkiye
Samsun'da trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esma Arslan'ın ailesi genç kızın organlarını bağışladı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:27+0300
2024-08-28T12:27+0300
yaşam
organ bağışı
trafik kazası
beyin ölümü
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Çorum'dan 25 Ağustos Pazar günü ailesiyle Samsun'a gezmeye gelirken Kavak ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında annesi ve kardeşini kaybeden Esmanur Arslan'ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti.Ailesi bağışlama kararı aldıHastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek genç kızın organlarının alınması için harekete geçildi. Arslan'ın sol böbreği Erzurum, sağ böbreği Ankara, karaciğeri ile 2 göz korneası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.Üç ilde hastalara umut olduGenç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aile ile irtibata geçtiklerini ve onların da kızlarının organlarının başkalarına hayat vermesi için organ bağışını kabul ettiğini anlatan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, 5 organın alınarak Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildiğini ifade etti.'Bir cana umut olması çok güzel'Esmanur Arslan'ın halası Ferdiye Çamoğlu ise yeğeninin liseyi bitirdikten sonra hayalinin tıp alanında okumak olduğunu belirterek, "Tıbbı sekreter veya hemşire olmak istiyordu. Ama nasip olmadı. Organların toprakta çürümektense bir cana umut olması çok güzel. Aile olarak öyle düşündük ve organlarını bağışladık." dedi.
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organ bağışı, trafik kazası, beyin ölümü
organ bağışı, trafik kazası, beyin ölümü

18 yaşındaki Esma, organlarıyla beş kişiyi hayata bağladı

12:27 28.08.2024
© İlyas GünSamsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İlyas Gün
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Samsun'da trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esma Arslan'ın ailesi genç kızın organlarını bağışladı.
Çorum'dan 25 Ağustos Pazar günü ailesiyle Samsun'a gezmeye gelirken Kavak ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında annesi ve kardeşini kaybeden Esmanur Arslan'ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi bağışlama kararı aldı

Samsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
Samsun
Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek genç kızın organlarının alınması için harekete geçildi.
Arslan'ın sol böbreği Erzurum, sağ böbreği Ankara, karaciğeri ile 2 göz korneası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Üç ilde hastalara umut oldu

Genç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aile ile irtibata geçtiklerini ve onların da kızlarının organlarının başkalarına hayat vermesi için organ bağışını kabul ettiğini anlatan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, 5 organın alınarak Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildiğini ifade etti.

'Bir cana umut olması çok güzel'

Esmanur Arslan'ın halası Ferdiye Çamoğlu ise yeğeninin liseyi bitirdikten sonra hayalinin tıp alanında okumak olduğunu belirterek, "Tıbbı sekreter veya hemşire olmak istiyordu. Ama nasip olmadı. Organların toprakta çürümektense bir cana umut olması çok güzel. Aile olarak öyle düşündük ve organlarını bağışladık." dedi.
organ bağısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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