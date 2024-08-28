https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/18-yasindaki-esma-organlariyla-bes-kisiyi-hayata-bagladi-1087368048.html

18 yaşındaki Esma, organlarıyla beş kişiyi hayata bağladı

18 yaşındaki Esma, organlarıyla beş kişiyi hayata bağladı

Sputnik Türkiye

Samsun'da trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esma Arslan'ın ailesi genç kızın organlarını bağışladı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T12:27+0300

2024-08-28T12:27+0300

2024-08-28T12:27+0300

yaşam

organ bağışı

trafik kazası

beyin ölümü

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Çorum'dan 25 Ağustos Pazar günü ailesiyle Samsun'a gezmeye gelirken Kavak ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında annesi ve kardeşini kaybeden Esmanur Arslan'ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti.Ailesi bağışlama kararı aldıHastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek genç kızın organlarının alınması için harekete geçildi. Arslan'ın sol böbreği Erzurum, sağ böbreği Ankara, karaciğeri ile 2 göz korneası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.Üç ilde hastalara umut olduGenç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aile ile irtibata geçtiklerini ve onların da kızlarının organlarının başkalarına hayat vermesi için organ bağışını kabul ettiğini anlatan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, 5 organın alınarak Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildiğini ifade etti.'Bir cana umut olması çok güzel'Esmanur Arslan'ın halası Ferdiye Çamoğlu ise yeğeninin liseyi bitirdikten sonra hayalinin tıp alanında okumak olduğunu belirterek, "Tıbbı sekreter veya hemşire olmak istiyordu. Ama nasip olmadı. Organların toprakta çürümektense bir cana umut olması çok güzel. Aile olarak öyle düşündük ve organlarını bağışladık." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yorgun-mermiyle-hayatini-kaybetti-organlariyla-yedi-kisiye-can-oldu-1087012225.html

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Sputnik Türkiye

organ bağışı, trafik kazası, beyin ölümü