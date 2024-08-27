https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yusuf-dikec-yeter-ki-kalbinizden-anne-gonlunuzden-ulke-sevgisini-eksik-etmeyin-1087339524.html

Yusuf Dikeç: Yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin

Yusuf Dikeç: Yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Dikeç ve Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T19:28+0300

2024-08-27T19:28+0300

2024-08-27T19:28+0300

spor

yusuf dikeç

2024 paris olimpiyatları

mersin

atıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087339367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ebf1c4fbf147267346facf6d1293a73.jpg

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı.Organizasyonda farklı illerden katılan 455 sporcunun resmi antrenmanların ardından atışlarını yaptıkları ifade edilirken Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da kompleksi ziyaret etti, sporculara başarı diledi.Tesis amirliği yaptığı poligona olimpiyat ikincisi olarak döndüYusuf Dikeç burada yaptığı konuşmasında, 7 yıl tesis amirliği yaptığı poligona adının verilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.Genç sporcularla bir araya geldiklerini dile getiren milli sporcu Dikeç, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yusuf-dikec-annesine-gelen-yorumlara-ataturk-ile-cevap-verdi-annesinden-utanan-ulkesinden-utanir-1087295209.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, mersin, atıcılık