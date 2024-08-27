https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yusuf-dikec-yeter-ki-kalbinizden-anne-gonlunuzden-ulke-sevgisini-eksik-etmeyin-1087339524.html
Yusuf Dikeç: Yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin
Yusuf Dikeç: Yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Dikeç ve Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T19:28+0300
2024-08-27T19:28+0300
2024-08-27T19:28+0300
spor
yusuf dikeç
2024 paris olimpiyatları
mersin
atıcılık
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Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı.Organizasyonda farklı illerden katılan 455 sporcunun resmi antrenmanların ardından atışlarını yaptıkları ifade edilirken Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da kompleksi ziyaret etti, sporculara başarı diledi.Tesis amirliği yaptığı poligona olimpiyat ikincisi olarak döndüYusuf Dikeç burada yaptığı konuşmasında, 7 yıl tesis amirliği yaptığı poligona adının verilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.Genç sporcularla bir araya geldiklerini dile getiren milli sporcu Dikeç, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yusuf-dikec-annesine-gelen-yorumlara-ataturk-ile-cevap-verdi-annesinden-utanan-ulkesinden-utanir-1087295209.html
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yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, mersin, atıcılık
yusuf dikeç, 2024 paris olimpiyatları, mersin, atıcılık
Yusuf Dikeç: Yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Dikeç ve Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.
Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı.
Organizasyonda farklı illerden katılan 455 sporcunun resmi antrenmanların ardından atışlarını yaptıkları ifade edilirken Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da kompleksi ziyaret etti, sporculara başarı diledi.
Tesis amirliği yaptığı poligona olimpiyat ikincisi olarak döndü
Yusuf Dikeç burada yaptığı konuşmasında, 7 yıl tesis amirliği yaptığı poligona adının verilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.
Genç sporcularla bir araya geldiklerini dile getiren milli sporcu Dikeç, şu cümleleri kaydetti:
Gençlerimize güveniyor, başarıları daha üst seviyelere çıkaracaklarına inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Bizleri aralarında görmeleri onlar için motive kaynağı. Gençlere idol olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gençlerimize şunu söylüyorum, ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları var yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin. Ülkeyi bir yerlere taşımak için el ele vermemiz gerekiyor. Gençlerimize güvenim sonsuz. Ülkemizi üst seviyeye taşıyacaklardır.