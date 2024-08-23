https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kanser-asisi-calismasinda-bir-ilk-akciger-kanseri-asisi-uretildi-turkiyede-birinci-faz-uygulanmaya-1087182252.html
Kanser aşısı çalışmasında bir ilk: Akciğer kanseri aşısı üretildi, Türkiye'de birinci faz uygulanmaya başlanıyor
Kanser aşısı çalışmasında bir ilk: Akciğer kanseri aşısı üretildi, Türkiye'de birinci faz uygulanmaya başlanıyor
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar tarafından dünyanın en ölüm oranı yüksek hastalıklarından biri olan akciğer kanserine tedavi bulundu. Deneme aşamasında olan aşı, ilk kez... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T13:43+0300
2024-08-23T13:43+0300
2024-08-23T14:16+0300
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biontech
aşı
kanser tedavisi
akciğer kanseri
araştırma
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Her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişinin ölümüne sebep olan akciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere 'dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı' üretildi. Akciğer kanseri tümörleri insan vücudunda iler safhalara ulaştığında hayatta kalma oranları oldukça düşük. Uzmanlar, vücuda kanser hücrelerini avlayıp öldürmesini ve yeniden oluşmalarını engelleyen yeni bir aşıyı test etmeye başladılar. Aşının ilk dozunu İngiltere'de yaşayan bir akciğer kanseri hastasın uygulayan doktorlar yedi farklı ülkede aşı denemelerini başlattı.Aşısının üretim amacı, kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere dokunulmadan bir kişinin kansere karşı bağışıklık tepkisini güçlendirmek olarak bildirildi.BioNTech firması tarafından üretilen BNT116 olarak bilinen aşı, akciğer kanserinin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan kanser türünü (NSCLC) tedavi etmek için tasarlandı.Covid-19 aşıları gibi akciğer kanseri aşısı da mRNA kullanıyor. Hastalığı oluşturan hücreler, molekül yapıları ayrıştırılarak vücudun bağışıklık sisteminin algılayacağı şekilde tekrar diziliyor. Bu durumda hücreler insan vücuduna tekrardan verilip vücudun antikor üretmesi ve bağışıklık sistemi tarafından tanımlanması sağlanıyor.Klinik deneyin birinci fazı yedi farklı ülkede başlatıldıİngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye'de bulunan 34 farklı araştırma merkezi tarafından deneyleri sürdürülecek olan BNT116 aşısının yüzde 20'si İngiltere'de bulunan altı merkezde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/istanbul-havalimaninda-tedbirler-artirildi-afrikadan-gelen-ucuslar-m-cicegi-virusu-nedeniyle-yakin-1087179349.html
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biontech , aşı, kanser tedavisi, akciğer kanseri, araştırma
biontech , aşı, kanser tedavisi, akciğer kanseri, araştırma
Kanser aşısı çalışmasında bir ilk: Akciğer kanseri aşısı üretildi, Türkiye'de birinci faz uygulanmaya başlanıyor
13:43 23.08.2024 (güncellendi: 14:16 23.08.2024)
Araştırmacılar tarafından dünyanın en ölüm oranı yüksek hastalıklarından biri olan akciğer kanserine tedavi bulundu. Deneme aşamasında olan aşı, ilk kez İngiltere'de bir hastaya uygulandı ve yedi farklı ülkede 34 araştırma merkezinde hastalar üzerinde denenecek.
Her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişinin ölümüne sebep olan akciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere 'dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı' üretildi.
Akciğer kanseri tümörleri insan vücudunda iler safhalara ulaştığında hayatta kalma oranları oldukça düşük.
Uzmanlar, vücuda kanser hücrelerini avlayıp öldürmesini ve yeniden oluşmalarını engelleyen yeni bir aşıyı test etmeye başladılar. Aşının ilk dozunu İngiltere'de yaşayan bir akciğer kanseri hastasın uygulayan doktorlar yedi farklı ülkede aşı denemelerini başlattı.
Aşısının üretim amacı, kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere dokunulmadan bir kişinin kansere karşı bağışıklık tepkisini güçlendirmek olarak bildirildi.
BioNTech firması tarafından üretilen BNT116 olarak bilinen aşı, akciğer kanserinin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan kanser türünü (NSCLC) tedavi etmek için tasarlandı.
Covid-19 aşıları gibi akciğer kanseri aşısı da mRNA kullanıyor. Hastalığı oluşturan hücreler, molekül yapıları ayrıştırılarak vücudun bağışıklık sisteminin algılayacağı şekilde tekrar diziliyor. Bu durumda hücreler insan vücuduna tekrardan verilip vücudun antikor üretmesi ve bağışıklık sistemi tarafından tanımlanması sağlanıyor.
Klinik deneyin birinci fazı yedi farklı ülkede başlatıldı
İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye'de bulunan 34 farklı araştırma merkezi tarafından deneyleri sürdürülecek olan BNT116 aşısının yüzde 20'si İngiltere'de bulunan altı merkezde yapılacak.