https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/uskudarda-kendini-elektrikci-olarak-tanitan-hirsiz-yakalandi-1087312327.html

Üsküdar'da kendini elektrikçi olarak tanıtan hırsız yakalandı

Üsküdar'da kendini elektrikçi olarak tanıtan hırsız yakalandı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da kendini elektrikçi olarak tanıtan şahıs, girdiği evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı. İsmine 54 suç ve aranma kaydı olan şüpheli... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T11:44+0300

2024-08-27T11:44+0300

2024-08-27T11:44+0300

türkiye

hırsız

asayiş

istanbul asayiş şube müdürlüğü

üsküdar

kadıköy

suçlu

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İstanbul, Üsküdar'da kendisini elektrikçi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin, 54 suç ve aranma kaydı olduğu saptandı.İstanbul Anadolu Yakası'nda toplamda 34 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Ekiplerin incelemesi sonucu şüphelinin isminin Çetin A. olduğu tespit edilmiş ve toplamda 54 suç ve aranma kaydı olduğu bulunan Çetin A., Kadıköy'de yakalandı. Yapılan üst aramasında üzerinde 4 bin 590 lira, 2 altın küpe, taşlı yüzük, altın alyans ve altın kolye bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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hırsız, asayiş, istanbul asayiş şube müdürlüğü, üsküdar, kadıköy, suçlu