https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/hirsizlik-yapmak-icin-girdigi-evde-kitap-okumaya-dalinca-yakalandi-okumaya-basladim-ve-buyulendim-1087149204.html
'Entelektüel hırsız' girdiği evde kitap okumaya dalınca yakalandı: 'Okumaya başladım ve büyülendim'
'Entelektüel hırsız' girdiği evde kitap okumaya dalınca yakalandı: 'Okumaya başladım ve büyülendim'
Sputnik Türkiye
İtalya'nın başkenti Roma'da hırsızlık yapmak üzere bir eve giren kişinin kitap okumaya dalması sebebiyle ev sahibinin ihbarıyla yakalandığı belirtildi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T17:13+0300
2024-08-22T17:13+0300
2024-08-22T17:14+0300
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hırsız
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Roma'nın 'Prati' semtindeki bir evde 20 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık girişimi, İtalyan basınına 'Entelektüel Hırsız' başlıklarıyla yansıdı.Bir kişinin, hırsızlık için girdiği evde ev sahibinin yatak odasında gördüğü bir kitaba takıldığı ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başladıktan kısa süre sonra durumu fark eden 71 yaşındaki ev sahibinin ihbarıyla eve gelen güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.Meydana gelen olayda hırsız çaldığı eşyaları alıp kaçma yerine teresa çıktığı ve burada aldığı kitabı okumaya başladığı belirtildi. Daha sonra eve gelen ev sahibinin kendisini görüp çığlık atması sebebiyle kaçan hırsız, olay yerinde kaçmaya çalıştı ancak etraftaki apartmanlar sakinleri tarafından yakalandı.Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan 'Gli Dei Alle Sei' isimli eser olduğu belirtildi.38 yaşındaki hırsızın polis karakolunda verdiği ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek şu cümleleri dile getirdi:Hırsızın bu ifadesine karşın yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı aktarıldı. Hırsız bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermek için aldığını iddia etti.
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italya, roma, hırsız, kitap, okumak
italya, roma, hırsız, kitap, okumak
'Entelektüel hırsız' girdiği evde kitap okumaya dalınca yakalandı: 'Okumaya başladım ve büyülendim'
17:13 22.08.2024 (güncellendi: 17:14 22.08.2024)
İtalya'nın başkenti Roma'da hırsızlık yapmak üzere bir eve giren kişinin kitap okumaya dalması sebebiyle ev sahibinin ihbarıyla yakalandığı belirtildi.
Roma'nın 'Prati' semtindeki bir evde 20 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık girişimi, İtalyan basınına 'Entelektüel Hırsız' başlıklarıyla yansıdı.
Bir kişinin, hırsızlık için girdiği evde ev sahibinin yatak odasında gördüğü bir kitaba takıldığı ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başladıktan kısa süre sonra durumu fark eden 71 yaşındaki ev sahibinin ihbarıyla eve gelen güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.
Meydana gelen olayda hırsız çaldığı eşyaları alıp kaçma yerine teresa çıktığı ve burada aldığı kitabı okumaya başladığı belirtildi. Daha sonra eve gelen ev sahibinin kendisini görüp çığlık atması sebebiyle kaçan hırsız, olay yerinde kaçmaya çalıştı ancak etraftaki apartmanlar sakinleri tarafından yakalandı.
Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan 'Gli Dei Alle Sei' isimli eser olduğu belirtildi.
38 yaşındaki hırsızın polis karakolunda verdiği ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek şu cümleleri dile getirdi:
O binada yaşayan biriyle randevum vardı ve manzaraya bakmak için apartman terasında bekledim. Sonra ayağım kaydı ve alt kattaki verandaya düştüm. Kendimi bir pansiyonda bulduğumu sandım ve o kitabı gördüm: Okumaya başladım ve büyülendim, çok güzeldi. Ancak hiçbir şey çalmadım.
Hırsızın bu ifadesine karşın yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı aktarıldı. Hırsız bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermek için aldığını iddia etti.