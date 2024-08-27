https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/uaea-genel-direktoru-grossi-kursk-bolgesinde-nukleer-olay-tehlikesi-bulunuyor-1087325631.html
UAEA Genel Direktörü Grossi: Kursk bölgesinde nükleer olay tehlikesi bulunuyor
UAEA Genel Direktörü Grossi: Kursk bölgesinde nükleer olay tehlikesi bulunuyor
Sputnik Türkiye
UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk bölgesinde nükleer olay tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekerek, Rus meslektaşlarıyla bunun nasıl önlenebileceğini analiz... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:40+0300
2024-08-27T15:40+0300
2024-08-27T15:40+0300
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uaea, rafael mariano grossi, rafael grossi, kursk bölgesi
uaea, rafael mariano grossi, rafael grossi, kursk bölgesi
UAEA Genel Direktörü Grossi: Kursk bölgesinde nükleer olay tehlikesi bulunuyor
Ayrıntılar geliyor
UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk bölgesinde nükleer olay tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekerek, Rus meslektaşlarıyla bunun nasıl önlenebileceğini analiz edeceğini kaydetti.