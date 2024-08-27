UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk NGS'de incelemelere başladı

Türkiye
SON DAKİKA | 'Cumhur ittifakı protokolü ile sahneye çıkmadılar' denmişti: Kuvvet komutanları için resmi açıklama geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
07:37
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
07:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
08:09
11 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de ve dünyada artan estetik çılgınlığı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanser tanısı koymada yapay zekanın katkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah bu operasyondan tatmin olmazsa yeni bir harekat başlatabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
17:45
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
19:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Influencer' reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/uaea-genel-direktoru-grossi-kursk-ngsde-incelemelere-basladi-1087310276.html
UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk NGS'de incelemelere başladı
UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk NGS'de incelemelere başladı
Sputnik Türkiye
UAEA Genel Direktörü Grossi ve beraberindeki heyet, Ukrayna ordusunun hedefindeki Kursk Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) denetliyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T11:09+0300
2024-08-27T11:24+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
kursk ngs
uaea
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rafael grossi
rafael mariano grossi
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080512741_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_30fb3c3b7ce3c60993010a6fcf470377.jpg
Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerinin hedefinde bulunan Rusya'daki Kursk NGS'de, Genel Direktör Rafael Mariano Grossi başkanlığındaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti tarafından incelemelere başlandı. Bu sabah saatlerinde Kursk NGS'nin bulunduğu Kurçatov kentine ulaşan Grossi ve heyeti, santraldeki güvenlik durumuyla ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirecek.Santralde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy'le bir araya gelen Grossi, "Öncelikle, böylesine olağanüstü bir durumda Kursk NGS'ye daveti için Rusya Devlet Başkanı'na minnetlerimi iletmenizi rica ederim" dedi.Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan Grossi, "Olayların başlangıcından ve Kursk NGS yakınındaki askeri hareketlilik seviyesinin artmasından bu yana, özellikle nükleer santralle ilgili olanlar dahil sahadaki durumun gelişimini yakından takip ediyorum" demişti.Nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin hiçbir surette tehlikeye atılmaması gerektiğinin altını çizen Grossi, "Bu gelişmekte olan bir durum ve yarın nükleer santrale vardığımda durumu kendi gözlerimle görmem ve Kursk NGS'nin nükleer güvenliğini değerlendirmeye yönelik diğer olası eylemleri istişare etmem önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki açıklamasında, UAEA uzmanlarının yakında Kursk NGS'ye gelmesini umduklarını belirterek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurgulamıştı.22 Ağustos'ta UAEA tarafından yapılan açıklamada, Kursk NGS topraklarında bulunan Ukrayna'ya ait İHA'nın kalıntılarına ilişkin verilerin Rusya’dan alındığı belirtilmişti.
rusya
kursk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080512741_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_9b2dde16e3d0e32b5e99e0416ccab7a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kursk, kursk ngs, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, saldırı girişimi, rosatom
rusya, kursk, kursk ngs, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, saldırı girişimi, rosatom

UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk NGS'de incelemelere başladı

11:09 27.08.2024 (güncellendi: 11:24 27.08.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
UAEA Genel Direktörü Grossi ve beraberindeki heyet, Ukrayna ordusunun hedefindeki Kursk Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) denetliyor.
Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerinin hedefinde bulunan Rusya'daki Kursk NGS'de, Genel Direktör Rafael Mariano Grossi başkanlığındaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti tarafından incelemelere başlandı.

Bu sabah saatlerinde Kursk NGS'nin bulunduğu Kurçatov kentine ulaşan Grossi ve heyeti, santraldeki güvenlik durumuyla ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirecek.

Santralde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy'le bir araya gelen Grossi, "Öncelikle, böylesine olağanüstü bir durumda Kursk NGS'ye daveti için Rusya Devlet Başkanı'na minnetlerimi iletmenizi rica ederim" dedi.

Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan Grossi, "Olayların başlangıcından ve Kursk NGS yakınındaki askeri hareketlilik seviyesinin artmasından bu yana, özellikle nükleer santralle ilgili olanlar dahil sahadaki durumun gelişimini yakından takip ediyorum" demişti.

Nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin hiçbir surette tehlikeye atılmaması gerektiğinin altını çizen Grossi, "Bu gelişmekte olan bir durum ve yarın nükleer santrale vardığımda durumu kendi gözlerimle görmem ve Kursk NGS'nin nükleer güvenliğini değerlendirmeye yönelik diğer olası eylemleri istişare etmem önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki açıklamasında, UAEA uzmanlarının yakında Kursk NGS'ye gelmesini umduklarını belirterek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.

Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurgulamıştı.

22 Ağustos'ta UAEA tarafından yapılan açıklamada, Kursk NGS topraklarında bulunan Ukrayna'ya ait İHA'nın kalıntılarına ilişkin verilerin Rusya’dan alındığı belirtilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала