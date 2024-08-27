UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk NGS'de incelemelere başladı

Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerinin hedefinde bulunan Rusya'daki Kursk NGS'de, Genel Direktör Rafael Mariano Grossi başkanlığındaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti tarafından incelemelere başlandı.



Bu sabah saatlerinde Kursk NGS'nin bulunduğu Kurçatov kentine ulaşan Grossi ve heyeti, santraldeki güvenlik durumuyla ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirecek.



Santralde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy'le bir araya gelen Grossi, "Öncelikle, böylesine olağanüstü bir durumda Kursk NGS'ye daveti için Rusya Devlet Başkanı'na minnetlerimi iletmenizi rica ederim" dedi.



Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan Grossi, "Olayların başlangıcından ve Kursk NGS yakınındaki askeri hareketlilik seviyesinin artmasından bu yana, özellikle nükleer santralle ilgili olanlar dahil sahadaki durumun gelişimini yakından takip ediyorum" demişti.



Nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin hiçbir surette tehlikeye atılmaması gerektiğinin altını çizen Grossi, "Bu gelişmekte olan bir durum ve yarın nükleer santrale vardığımda durumu kendi gözlerimle görmem ve Kursk NGS'nin nükleer güvenliğini değerlendirmeye yönelik diğer olası eylemleri istişare etmem önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki açıklamasında, UAEA uzmanlarının yakında Kursk NGS'ye gelmesini umduklarını belirterek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu” ifadesini kullanmıştı.



Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüşmüş, görüşmede Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durum ele alınmıştı. Görüşme sırasında Lihaçev, ‘her iki nükleer santral etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini’ vurgulamıştı.



22 Ağustos'ta UAEA tarafından yapılan açıklamada, Kursk NGS topraklarında bulunan Ukrayna'ya ait İHA'nın kalıntılarına ilişkin verilerin Rusya’dan alındığı belirtilmişti.