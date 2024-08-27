https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/trump-3-dunya-savasi-cikacak-1087299870.html
Trump: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trump: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, "3. Dünya Savaşı çıkacak" açıklamasında bulundu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T03:17+0300
2024-08-27T03:17+0300
2024-08-27T03:17+0300
dünya
donald trump
abd
abd seçimleri
mühimmat
3. dünya savaşı
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Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında açıklamalarda bulundu. ABD başkan adayı Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürerek, “Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak” şeklinde konuştu.'Mühimmatımız kalmadı'Trump, ABD’nin tüm mühimmatının Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini vurgulayarak, “Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/maduro-pavel-durovun-gozaltina-alinmasi-azami-baski-politikasi-ile-uyumludur-1087296952.html
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donald trump, abd, abd seçimleri, mühimmat, 3. dünya savaşı
donald trump, abd, abd seçimleri, mühimmat, 3. dünya savaşı
Trump: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, "3. Dünya Savaşı çıkacak" açıklamasında bulundu.
Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında açıklamalarda bulundu.
ABD başkan adayı Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürerek, “Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak” şeklinde konuştu.
Trump, ABD’nin tüm mühimmatının Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini vurgulayarak, “Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik” dedi.