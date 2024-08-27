https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/trump-3-dunya-savasi-cikacak-1087299870.html

Trump: 3. Dünya Savaşı çıkacak

Trump: 3. Dünya Savaşı çıkacak

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, "3. Dünya Savaşı çıkacak" açıklamasında bulundu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T03:17+0300

2024-08-27T03:17+0300

2024-08-27T03:17+0300

dünya

donald trump

abd

abd seçimleri

mühimmat

3. dünya savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299713_0:83:999:645_1920x0_80_0_0_02401abce3739394b6db95a2fd2b0246.jpg

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında açıklamalarda bulundu. ABD başkan adayı Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürerek, “Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak” şeklinde konuştu.'Mühimmatımız kalmadı'Trump, ABD’nin tüm mühimmatının Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini vurgulayarak, “Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/maduro-pavel-durovun-gozaltina-alinmasi-azami-baski-politikasi-ile-uyumludur-1087296952.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, abd seçimleri, mühimmat, 3. dünya savaşı