https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/maduro-pavel-durovun-gozaltina-alinmasi-azami-baski-politikasi-ile-uyumludur-1087296952.html
Maduro: Pavel Durov’un gözaltına alınması azami baskı politikası ile uyumludur
Maduro: Pavel Durov’un gözaltına alınması azami baskı politikası ile uyumludur
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Telegram kurucusu Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının, alternatif iletişim ağlarına yönelik azami baskı ve kol bükme... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T22:54+0300
2024-08-26T22:54+0300
2024-08-26T22:59+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının, alternatif iletişim ağlarına yönelik azami baskı ve kol bükme politikası ile uyumlu olduğunu ifade etti.Latin Amerika İttifakı ALBA’nınzami 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuşan Maduro, Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının, alternatif iletişim ağlarına yönelik azami baskı ve kol bükme politikası ile uyumlu olduğunu ifade etti.Maduro, “(ALBA’nın 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi) Telegram’da da yayınlanıyor. Alternatif sosyal ve iletişim ağlarına yönelik bu zulüm, azami baskı, şantaj, kol bükme politikasının bir parçası olarak başkanının hapsedilmiş olmasına rağmen yayınlanmaya devam ediyor. Dünyada güç kötüye kullanılıyor. Onları itaat ettirmek için rahat vermiyorlar” diye konuştu.Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre, Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/maduro-yaptirimlara-ragmen-ulke-ekonomisinin-buyudugunu-acikladi-1087138273.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, telegram, pavel durov, fransa, gözaltı
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, telegram, pavel durov, fransa, gözaltı
Maduro: Pavel Durov’un gözaltına alınması azami baskı politikası ile uyumludur
22:54 26.08.2024 (güncellendi: 22:59 26.08.2024)
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Telegram kurucusu Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının, alternatif iletişim ağlarına yönelik azami baskı ve kol bükme politikası ile uyumlu olduğunu belirtti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının, alternatif iletişim ağlarına yönelik azami baskı ve kol bükme politikası ile uyumlu olduğunu ifade etti.
Latin Amerika İttifakı ALBA’nınzami 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuşan Maduro, Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasının, alternatif iletişim ağlarına yönelik azami baskı ve kol bükme politikası ile uyumlu olduğunu ifade etti.
Maduro, “(ALBA’nın 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi) Telegram’da da yayınlanıyor. Alternatif sosyal ve iletişim ağlarına yönelik bu zulüm, azami baskı, şantaj, kol bükme politikasının bir parçası olarak başkanının hapsedilmiş olmasına rağmen yayınlanmaya devam ediyor. Dünyada güç kötüye kullanılıyor. Onları itaat ettirmek için rahat vermiyorlar” diye konuştu.
Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.
Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre, Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.
Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.