https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/tedavileri-tamamlanan-karaca-ve-2-leylek-dogaya-salindi-1087300340.html
Tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı
Sputnik Türkiye
Hatay'da yarlı halde bulunan karaca ve leylekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T04:25+0300
2024-08-27T04:25+0300
2024-08-27T04:25+0300
yaşam
leylek
karaca
yavru
yaralı
doğa
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
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Hatay'da çeşitli sebeplerle yaralı bulunan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen karaca ve leyleklerin tedavileri tamamlandı.İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürülen canlılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı. Şube Müdürü Nuri Akın, jandarma ekiplerince 10 gün önce bulunan karacanın, kurt ya da köpek saldırısında yaralandığının değerlendirildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/istanbul-hava-sahasinda-leylek-alarmi-3-bin-feetlerde-suru-rapor-edildi-1086758730.html
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leylek, karaca, yavru, yaralı, doğa, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
leylek, karaca, yavru, yaralı, doğa, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
Tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı
Hatay'da yarlı halde bulunan karaca ve leylekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.
Hatay'da çeşitli sebeplerle yaralı bulunan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen karaca ve leyleklerin tedavileri tamamlandı.
İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürülen canlılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı. Şube Müdürü Nuri Akın, jandarma ekiplerince 10 gün önce bulunan karacanın, kurt ya da köpek saldırısında yaralandığının değerlendirildiğini söyledi.