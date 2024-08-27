https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/tedavileri-tamamlanan-karaca-ve-2-leylek-dogaya-salindi-1087300340.html

Tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı

Sputnik Türkiye

Hatay'da yarlı halde bulunan karaca ve leylekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T04:25+0300

2024-08-27T04:25+0300

2024-08-27T04:25+0300

yaşam

leylek

karaca

yavru

yaralı

doğa

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü

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Hatay'da çeşitli sebeplerle yaralı bulunan ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen karaca ve leyleklerin tedavileri tamamlandı.İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürülen canlılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı. Şube Müdürü Nuri Akın, jandarma ekiplerince 10 gün önce bulunan karacanın, kurt ya da köpek saldırısında yaralandığının değerlendirildiğini söyledi.

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leylek, karaca, yavru, yaralı, doğa, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü