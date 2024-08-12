https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/istanbul-hava-sahasinda-leylek-alarmi-3-bin-feetlerde-suru-rapor-edildi-1086758730.html
İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı: '3 bin feetlerde sürü rapor edildi'
İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı: '3 bin feetlerde sürü rapor edildi'
Sputnik Türkiye
Göç güzergahlarında yer alan İstanbul hava sahasından geçen leylekler, hava trafiğinin önemli maddesi haline geldi. İstanbul'da kule ve pilotlar leylek... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T14:37+0300
2024-08-12T14:37+0300
2024-08-12T14:37+0300
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göç
istanbul
uçak
hava sahası
hava sahası
hava sahası
kule
pilot
leylek
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Kuzey Avrupa ile Güney Afrika arasındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yazları kuzeye, kışları da güneye göç ederek kat eden leylek sürüleri, Türkiye'den ortalama olarak Ağustos ayının son çeyreği itibarıyla yaklaşık 10 günlük bir süre zarfında geçiyor. Ancak uzmanlar 2023 yılında, leyleklerin göçünün 15 gün önce 12-13 Ağustos tarihinde göçe başladıklarına işaret etmişti. Bu yıl da leylekler benzer gün aralığında Türkiye'den geçiş yapıyor. Sıcak ülkelere göçen kuşlar, pilot ve kule arasındaki diyaloglara yansıdı. Taraflar arasındaki bilgilendirmelerde ”Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibarıyla leylek sürüsü vardır” ve “şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feet'lerde leylek sürüsü rapor etmiş, bilginize” gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca, yaşanabilecek çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yaptığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/calinti-helikopterle-otelin-catisina-dustu-1086755706.html
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leylekler, leylek, istanbul hava sahası
leylekler, leylek, istanbul hava sahası
İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı: '3 bin feetlerde sürü rapor edildi'
Göç güzergahlarında yer alan İstanbul hava sahasından geçen leylekler, hava trafiğinin önemli maddesi haline geldi. İstanbul'da kule ve pilotlar leylek sürüleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor.
Kuzey Avrupa ile Güney Afrika arasındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yazları kuzeye, kışları da güneye göç ederek kat eden leylek sürüleri, Türkiye'den ortalama olarak Ağustos ayının son çeyreği itibarıyla yaklaşık 10 günlük bir süre zarfında geçiyor. Ancak uzmanlar 2023 yılında, leyleklerin göçünün 15 gün önce 12-13 Ağustos tarihinde göçe başladıklarına işaret etmişti. Bu yıl da leylekler benzer gün aralığında Türkiye'den geçiş yapıyor. Sıcak ülkelere göçen kuşlar, pilot ve kule arasındaki diyaloglara yansıdı.
Taraflar arasındaki bilgilendirmelerde ”Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibarıyla leylek sürüsü vardır” ve “şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feet'lerde leylek sürüsü rapor etmiş, bilginize” gibi ifadeler yer aldı.
Ayrıca, yaşanabilecek çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yaptığı öğrenildi.