https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/istanbul-hava-sahasinda-leylek-alarmi-3-bin-feetlerde-suru-rapor-edildi-1086758730.html

İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı: '3 bin feetlerde sürü rapor edildi'

İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı: '3 bin feetlerde sürü rapor edildi'

Sputnik Türkiye

Göç güzergahlarında yer alan İstanbul hava sahasından geçen leylekler, hava trafiğinin önemli maddesi haline geldi. İstanbul'da kule ve pilotlar leylek... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:37+0300

2024-08-12T14:37+0300

2024-08-12T14:37+0300

türkiye

göç

istanbul

uçak

hava sahası

hava sahası

hava sahası

kule

pilot

leylek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068742848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172d0eedf8e332720f98dea91ef3431d.jpg

Kuzey Avrupa ile Güney Afrika arasındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yazları kuzeye, kışları da güneye göç ederek kat eden leylek sürüleri, Türkiye'den ortalama olarak Ağustos ayının son çeyreği itibarıyla yaklaşık 10 günlük bir süre zarfında geçiyor. Ancak uzmanlar 2023 yılında, leyleklerin göçünün 15 gün önce 12-13 Ağustos tarihinde göçe başladıklarına işaret etmişti. Bu yıl da leylekler benzer gün aralığında Türkiye'den geçiş yapıyor. Sıcak ülkelere göçen kuşlar, pilot ve kule arasındaki diyaloglara yansıdı. Taraflar arasındaki bilgilendirmelerde ”Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibarıyla leylek sürüsü vardır” ve “şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feet'lerde leylek sürüsü rapor etmiş, bilginize” gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca, yaşanabilecek çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yaptığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/calinti-helikopterle-otelin-catisina-dustu-1086755706.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

leylekler, leylek, istanbul hava sahası