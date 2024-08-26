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Irak-İran sınırında patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Irak-İran sınırında patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda yangın meydana geldi. Yangının sıçramasıyla yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ise 1 kişi hayatını... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T23:48+0300
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Irak-İran sınırında yaşanan yangın patlamaya yol açtı. Patlamanın kaynağı ise yakıt tankeri oldu. Pervizhan Sınır Kapısı’nda yaşanan olayda 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
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patlama, yangın, irak, iran, sınır
patlama, yangın, irak, iran, sınır

Irak-İran sınırında patlama: Can kaybı ve yaralılar var

23:48 26.08.2024 (güncellendi: 23:49 26.08.2024)
© İHAIrak-İran sınırında patlama
Irak-İran sınırında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
© İHA
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Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda yangın meydana geldi. Yangının sıçramasıyla yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ise 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı ve 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.
Irak-İran sınırında yaşanan yangın patlamaya yol açtı. Patlamanın kaynağı ise yakıt tankeri oldu. Pervizhan Sınır Kapısı’nda yaşanan olayda 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
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