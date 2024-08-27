https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/suca-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-mayinlar-dosuyor-1087303446.html

Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor

Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Nadejda Bobrovskaya, Ukraynalı askerlerin evleri yağmaladığını, en zengin evleri seçerek... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T08:19+0300

2024-08-27T08:19+0300

2024-08-27T08:22+0300

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Nadejda Bobrovskaya, Ukrayna sınırına 10 kilometre mesafedeki Suca’da oturuyordu. Ukrayna ordusunun yoğun saldırı başlattığı 6 Ağustos sabahı oturduğu evinde bodrumuna inerek bir gününü orada geçirdi. 7 Ağustos günü komşusu ona arabayla tahliye olmayı teklif etti. Bu teklifi kabul ederek kasabadan giden kadın halihazırda Kursk kentindeki geçici barınma merkezlerinden birinde bulunuyor.Yaşadıklarını Sputnik’e anlatan Nadejda, şunu dedi:Ukraynalı askerlerin, tahliye olmayan kasaba sakinlerinin pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu dile getiren Nadejda, şu anda bu vatandaşların tahliye olma fırsatına sahip olup olmadığını bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Nadejda'nın bulunduğu geçici barınma merkezinde Suca’dan gelen diğer sığınmacılar da kalıyor. Kendi kasabalarındaki huzurlu yaşamdan nostaljiyle bahseden sığınmacıların anlattığına göre kasabalarında ‘Sucanoçka’ adlı bir koro vardı, ama şimdi şarkıcılar dağılmış durumda. Koro liderinin, aralarından bazıları mevcut durumu anlatan şarkı yazdığı aktarıldı.Bobrovskaya, ‘Sucanoçka’ korosunun yönetmeni Tatyana Staşkeviç’in yazdığı bir şarkıdan şu satırları okudu: Kadın, bir başka şarkıdan da şu satırları okudu: Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 6 bin 200'den fazla asker ve 73 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/natoya-ait-zirhli-araclar-mezarligi-kievin-kursk-saldirisinda-imha-edilen-batinin-silah-1087295352.html

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