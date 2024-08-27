Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
07:37
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
07:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
08:09
11 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de ve dünyada artan estetik çılgınlığı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah bu operasyondan tatmin olmazsa yeni bir harekat başlatabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
17:45
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
19:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/suca-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-mayinlar-dosuyor-1087303446.html
Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor
Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Nadejda Bobrovskaya, Ukraynalı askerlerin evleri yağmaladığını, en zengin evleri seçerek... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T08:19+0300
2024-08-27T08:22+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
kursk bölgesi
sığınmacı
ukrayna
ukrayna ordusu
yağma
yağmalama
mayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087303058_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_754ac68297f96e6188ecacc86a6f054e.jpg
Nadejda Bobrovskaya, Ukrayna sınırına 10 kilometre mesafedeki Suca’da oturuyordu. Ukrayna ordusunun yoğun saldırı başlattığı 6 Ağustos sabahı oturduğu evinde bodrumuna inerek bir gününü orada geçirdi. 7 Ağustos günü komşusu ona arabayla tahliye olmayı teklif etti. Bu teklifi kabul ederek kasabadan giden kadın halihazırda Kursk kentindeki geçici barınma merkezlerinden birinde bulunuyor.Yaşadıklarını Sputnik’e anlatan Nadejda, şunu dedi:Ukraynalı askerlerin, tahliye olmayan kasaba sakinlerinin pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu dile getiren Nadejda, şu anda bu vatandaşların tahliye olma fırsatına sahip olup olmadığını bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Nadejda'nın bulunduğu geçici barınma merkezinde Suca’dan gelen diğer sığınmacılar da kalıyor. Kendi kasabalarındaki huzurlu yaşamdan nostaljiyle bahseden sığınmacıların anlattığına göre kasabalarında ‘Sucanoçka’ adlı bir koro vardı, ama şimdi şarkıcılar dağılmış durumda. Koro liderinin, aralarından bazıları mevcut durumu anlatan şarkı yazdığı aktarıldı.Bobrovskaya, ‘Sucanoçka’ korosunun yönetmeni Tatyana Staşkeviç’in yazdığı bir şarkıdan şu satırları okudu: Kadın, bir başka şarkıdan da şu satırları okudu: Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 6 bin 200'den fazla asker ve 73 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/natoya-ait-zirhli-araclar-mezarligi-kievin-kursk-saldirisinda-imha-edilen-batinin-silah-1087295352.html
rusya
kursk
kursk bölgesi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087303058_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f10c70614d77866d0e8d51f02d1f7dfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kursk, kursk bölgesi, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, yağma, yağmalama, mayın
rusya, kursk, kursk bölgesi, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, yağma, yağmalama, mayın

Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor

08:19 27.08.2024 (güncellendi: 08:22 27.08.2024)
© Fotoğraf : Kursk ValiliğiKursk Bölgesi'nin Suca ilçesi
Kursk Bölgesi'nin Suca ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Fotoğraf : Kursk Valiliği
Abone ol
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Nadejda Bobrovskaya, Ukraynalı askerlerin evleri yağmaladığını, en zengin evleri seçerek oraya yerleştiğini, kasabanın her yanına mayın döşediğini ve tahliye olamayan vatandaşların pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu belirtti.
Nadejda Bobrovskaya, Ukrayna sınırına 10 kilometre mesafedeki Suca’da oturuyordu. Ukrayna ordusunun yoğun saldırı başlattığı 6 Ağustos sabahı oturduğu evinde bodrumuna inerek bir gününü orada geçirdi. 7 Ağustos günü komşusu ona arabayla tahliye olmayı teklif etti. Bu teklifi kabul ederek kasabadan giden kadın halihazırda Kursk kentindeki geçici barınma merkezlerinden birinde bulunuyor.
Yaşadıklarını Sputnik’e anlatan Nadejda, şunu dedi:

Şimdi Ukraynalı askerler Suca’yı gezip evleri yağmalıyor, iyi zengin evlerde yaşıyorlar. En güzel yapıları seçip oraya yerleşiyorlar. Arkadaşımı aradım, onu da onun bir arkadaşı aramış, Ukraynalı askerlerin onların evine yerleştiğini söylemiş. Yiyip içip eğleniyorlar, kutlama yapıyorlar. Ayrıca her yere mayın döşedikleri söylendi.

Ukraynalı askerlerin, tahliye olmayan kasaba sakinlerinin pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu dile getiren Nadejda, şu anda bu vatandaşların tahliye olma fırsatına sahip olup olmadığını bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir aile gönüllüler tarafından kurtarıldı. Ama bu 8 Ağustos günüydü galiba. Söylenti bu yönde. Gönüllüler çalışıyordu, sakinleri tahliye ediyorlardı. Sonra bir muhtarın (Kursk Bölgesi’nin Zamostye köyünün muhtarı Valeriy Kirin) çok yardımcı olduğu, insanları çıkardığı anlatılıyor. Kendisi çok güzel bir insan.
Nadejda'nın bulunduğu geçici barınma merkezinde Suca’dan gelen diğer sığınmacılar da kalıyor. Kendi kasabalarındaki huzurlu yaşamdan nostaljiyle bahseden sığınmacıların anlattığına göre kasabalarında ‘Sucanoçka’ adlı bir koro vardı, ama şimdi şarkıcılar dağılmış durumda. Koro liderinin, aralarından bazıları mevcut durumu anlatan şarkı yazdığı aktarıldı.
Bobrovskaya, ‘Sucanoçka’ korosunun yönetmeni Tatyana Staşkeviç’in yazdığı bir şarkıdan şu satırları okudu:

21. Yüzyıl. Düşman yine Rusya’da.

Diken diken olmuş, pençelerini bırakmış.

Ama Ortodoksluları yenecek gücü yok.

Rus ruhunu kimse yenemez.

Kadın, bir başka şarkıdan da şu satırları okudu:

Barış, sadece barış, sadece dostluk.

Barış, sadece barış, tek isteğimiz bu.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 6 bin 200'den fazla asker ve 73 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Kursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
Ukrayna krizi
NATO'ya ait zırhlı araçlar mezarlığı: Kiev'in Kursk saldırısında imha edilen Batı'nın silah sistemlerinin listesi
Dün, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала