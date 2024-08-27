https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/suca-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-mayinlar-dosuyor-1087303446.html
Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor
Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Nadejda Bobrovskaya, Ukraynalı askerlerin evleri yağmaladığını, en zengin evleri seçerek... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T08:19+0300
2024-08-27T08:19+0300
2024-08-27T08:22+0300
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Nadejda Bobrovskaya, Ukrayna sınırına 10 kilometre mesafedeki Suca’da oturuyordu. Ukrayna ordusunun yoğun saldırı başlattığı 6 Ağustos sabahı oturduğu evinde bodrumuna inerek bir gününü orada geçirdi. 7 Ağustos günü komşusu ona arabayla tahliye olmayı teklif etti. Bu teklifi kabul ederek kasabadan giden kadın halihazırda Kursk kentindeki geçici barınma merkezlerinden birinde bulunuyor.Yaşadıklarını Sputnik’e anlatan Nadejda, şunu dedi:Ukraynalı askerlerin, tahliye olmayan kasaba sakinlerinin pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu dile getiren Nadejda, şu anda bu vatandaşların tahliye olma fırsatına sahip olup olmadığını bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Nadejda'nın bulunduğu geçici barınma merkezinde Suca’dan gelen diğer sığınmacılar da kalıyor. Kendi kasabalarındaki huzurlu yaşamdan nostaljiyle bahseden sığınmacıların anlattığına göre kasabalarında ‘Sucanoçka’ adlı bir koro vardı, ama şimdi şarkıcılar dağılmış durumda. Koro liderinin, aralarından bazıları mevcut durumu anlatan şarkı yazdığı aktarıldı.Bobrovskaya, ‘Sucanoçka’ korosunun yönetmeni Tatyana Staşkeviç’in yazdığı bir şarkıdan şu satırları okudu: Kadın, bir başka şarkıdan da şu satırları okudu: Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 6 bin 200'den fazla asker ve 73 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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rusya, kursk, kursk bölgesi, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, yağma, yağmalama, mayın
Suca sakini anlattı: Ukraynalı askerler evleri yağmalıyor ve mayınlar döşüyor
08:19 27.08.2024 (güncellendi: 08:22 27.08.2024)
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Nadejda Bobrovskaya, Ukraynalı askerlerin evleri yağmaladığını, en zengin evleri seçerek oraya yerleştiğini, kasabanın her yanına mayın döşediğini ve tahliye olamayan vatandaşların pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu belirtti.
Nadejda Bobrovskaya, Ukrayna sınırına 10 kilometre mesafedeki Suca’da oturuyordu. Ukrayna ordusunun yoğun saldırı başlattığı 6 Ağustos sabahı oturduğu evinde bodrumuna inerek bir gününü orada geçirdi. 7 Ağustos günü komşusu ona arabayla tahliye olmayı teklif etti. Bu teklifi kabul ederek kasabadan giden kadın halihazırda Kursk kentindeki geçici barınma merkezlerinden birinde bulunuyor.
Yaşadıklarını Sputnik’e anlatan Nadejda, şunu dedi:
Şimdi Ukraynalı askerler Suca’yı gezip evleri yağmalıyor, iyi zengin evlerde yaşıyorlar. En güzel yapıları seçip oraya yerleşiyorlar. Arkadaşımı aradım, onu da onun bir arkadaşı aramış, Ukraynalı askerlerin onların evine yerleştiğini söylemiş. Yiyip içip eğleniyorlar, kutlama yapıyorlar. Ayrıca her yere mayın döşedikleri söylendi.
Ukraynalı askerlerin, tahliye olmayan kasaba sakinlerinin pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyduğunu dile getiren Nadejda, şu anda bu vatandaşların tahliye olma fırsatına sahip olup olmadığını bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir aile gönüllüler tarafından kurtarıldı. Ama bu 8 Ağustos günüydü galiba. Söylenti bu yönde. Gönüllüler çalışıyordu, sakinleri tahliye ediyorlardı. Sonra bir muhtarın (Kursk Bölgesi’nin Zamostye köyünün muhtarı Valeriy Kirin) çok yardımcı olduğu, insanları çıkardığı anlatılıyor. Kendisi çok güzel bir insan.
Nadejda'nın bulunduğu geçici barınma merkezinde Suca’dan gelen diğer sığınmacılar da kalıyor. Kendi kasabalarındaki huzurlu yaşamdan nostaljiyle bahseden sığınmacıların anlattığına göre kasabalarında ‘Sucanoçka’ adlı bir koro vardı, ama şimdi şarkıcılar dağılmış durumda. Koro liderinin, aralarından bazıları mevcut durumu anlatan şarkı yazdığı aktarıldı.
Bobrovskaya, ‘Sucanoçka’ korosunun yönetmeni Tatyana Staşkeviç’in yazdığı bir şarkıdan şu satırları okudu:
21. Yüzyıl. Düşman yine Rusya’da.
Diken diken olmuş, pençelerini bırakmış.
Ama Ortodoksluları yenecek gücü yok.
Rus ruhunu kimse yenemez.
Kadın, bir başka şarkıdan da şu satırları okudu:
Barış, sadece barış, sadece dostluk.
Barış, sadece barış, tek isteğimiz bu.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 6 bin 200'den fazla asker ve 73 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.