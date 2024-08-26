https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/natoya-ait-zirhli-araclar-mezarligi-kievin-kursk-saldirisinda-imha-edilen-batinin-silah-1087295352.html

NATO'ya ait zırhlı araçlar mezarlığı: Kiev'in Kursk saldırısında imha edilen Batı'nın silah sistemlerinin listesi

NATO'ya ait zırhlı araçlar mezarlığı: Kiev'in Kursk saldırısında imha edilen Batı'nın silah sistemlerinin listesi

Sputnik Türkiye

Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı saldırıda 'elit birliklerin' ve yabancı paralı askerlerin yanı sıra bir dizi NATO ekipmanı da yer aldı. Saldırıda... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T22:07+0300

2024-08-26T22:07+0300

2024-08-26T22:08+0300

nato

zırhlı araç

zırhlı araçlar

ukrayna krizi

ukrayna

kursk

batı

ukrayna krizi

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Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı öncesi ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) onay aldığı iddia edilirken, bölgede tespit edilen birçok silah ve askeri teçhizatın NATO'ya ait olması dikkat çekti.Saldırıda bir dizi NATO ekipmanının da yer aldığı tespit edildi. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.Kursk bölgesindeki saldırıda imha edilen NATO sistemlerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkün:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ukraynadaki-abdli-ozel-askeri-sirketin-bazi-guclerini-gazzeye-tasidigi-iddia-edildi-1087247358.html

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