NATO'ya ait zırhlı araçlar mezarlığı: Kiev'in Kursk saldırısında imha edilen Batı'nın silah sistemlerinin listesi
22:07 26.08.2024 (güncellendi: 22:08 26.08.2024)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıKursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı saldırıda 'elit birliklerin' ve yabancı paralı askerlerin yanı sıra bir dizi NATO ekipmanı da yer aldı. Saldırıda Rusya tarafından imha edilen Batılı silah sistemleri arasında 'Challenger 2', 'Abrams', 'Marder' gibi ABD'nin yanı sıra İngiliz ve Alman yapımı teçhizatları sıralamak mümkün.
Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı öncesi ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) onay aldığı iddia edilirken, bölgede tespit edilen birçok silah ve askeri teçhizatın NATO'ya ait olması dikkat çekti.
Saldırıda bir dizi NATO ekipmanının da yer aldığı tespit edildi. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
Kursk bölgesindeki saldırıda imha edilen NATO sistemlerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkün:
Challenger 2: İngiltere'nin ana muharebe tankı, Londra'nın geçen yıl tankları Ukrayna'ya göndermeye başlamasıyla, düşman ateşi tarafından hiçbir zaman yok edilmeyen tek modern tank olma statüsünü kaybetti. Challenger 2 ağustos ayı ortasında Kursk bölgesinde bir Rus mühimmatı tarafından imha edildi.
Abrams: Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilk 'Abrams cinayeti' geçen hafta kayıtlara geçti. Kiev'e tedarik edilen 31 Abrams'tan en az 20'si kayboldu.
HIMARS: Vur-kaç roket topçu sistemlerinden en az 3'ü Kursk saldırısında imha edildi.
Stryker: Kanada APC-IFV hibritlerinden yaklaşık bir düzine, Rus hava gücü Lancet dronları ve Karadeniz Filosu Deniz Piyadeleri tarafından yok edilldi; 2 tanesi ise ele geçirildi.
Marder: Alman yapımı piyade savaş araçlarından en az 3'ü Rus kuvvetleri tarafından Kursk bölgesinde çökertildi.
Bradley: Amerikan zırhlı piyade muharebe araçlarından 8'i, 12 Ağustos'ta bir ilerleme girişimi sırasında 24 saat içinde imha edildi. Başka yerlerdeki çatışmalarda ise beş veya daha fazlası nakavt edildi.
Humvee: Her yerde bulunan bu ABD yapımı araçlar Savunma Bakanlığı'nda ve yok edilen düşman teçhizatına ilişkin medya raporlarında tespit edildi.
M113 APC: En az bir M113, Rusya'nın yeni ölümcül Novgorod Knyaz Vandal kablolu 'drone'u tarafından vuruldu.