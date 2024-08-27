https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/soygu-rusyanin-dusmanlari-enformasyon-alaninda-yasadisi-faaliyet-cagrisinda-bulunuyor-1087341411.html

Şoygu: Rusya'nın düşmanları enformasyon alanında yasadışı faaliyet çağrısında bulunuyor

Şoygu: Rusya'nın düşmanları enformasyon alanında yasadışı faaliyet çağrısında bulunuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'nın düşmanlarının enformasyon alanında yasadışı faaliyet çağrısında bulunduğunu, bunun tehlikeli bir silah... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T20:55+0300

2024-08-27T20:55+0300

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sergey şoygu

rusya güvenlik konseyi

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faaliyet

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Rusya'nın düşmanlarının toplumdaki yıkıcı süreçleri etkinleştirmek için enformasyon alanında aktif olarak yasadışı faaliyet çağrısında bulunduklarını, bunun tehlikeli bir silah olduğunu söyledi.Şoygu, “Aşırılıkçı tezahürlerin önemli bir kısmı, yasa dışı faaliyetlere yönelik açık çağrıların enformasyon alanına yerleştirilmesiyle ilişkili. Aynı zamanda, insanların bilinci üzerinde çeşitli bilgi ve psikolojik etki yöntemlerinin kullanılması, düşmanlarımızın elindeki tehlikeli bir silahtır” dedi.İnternet sitelerinin, forumların, sosyal ağların ve anlık mesajlaşma uygulamalarının toplumdaki yıkıcı süreçleri etkinleştirmek için Rusya'ya karşı kullanılan güçlü bir bilgi kaynağı haline geldiğini vurgulayan Şoygu, hassas konulardaki yanlış ve kışkırtıcı bilgilerin geniş bir kullanıcı kitlesine kasıtlı olarak yayılmasını ‘modern provokatif savaşlar’ yürütmenin en etkili araçlarından biri olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-saldirilarina-karismasinin-sonuclari-konusunda-1087323649.html

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sergey şoygu, rusya güvenlik konseyi, enformasyon, internet, sosyal ağlar, düşman, yasadışı, faaliyet