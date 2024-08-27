https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-saldirilarina-karismasinin-sonuclari-konusunda-1087323649.html

Rus Dışişleri, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’ya saldırılarına karışmasının sonuçları konusunda uyardı

Rus Dışişleri, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’ya saldırılarına karışmasının sonuçları konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’ya yönelik saldırılarına karışmasının daha ciddi sonuçlar doğurabileceği... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:13+0300

2024-08-27T15:13+0300

2024-08-27T15:26+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere demecinde ABD'nin gerilimi tırmandırma rotasının Ukrayna etrafındaki durumda giderek daha kışkırtıcı hale geldiğini, bunun Washington için sonuçlarının şu ana kadar olduğundan çok daha ciddi olabileceğini belirtti.Ryabkov, “Bir suçlama değil, apaçık bir gerçeğin pratik sonuçları gözlemleniyor ve Amerikalı meslektaşlarımız neden bahsettiğimizi biliyor. Washington’un gerilimi tırmandırma rotası giderek daha kışkırtıcı hale geliyor. Buradaki izlenim, meslektaşların sağduyunun kalıntılarını bir kenara attıkları ve kendilerine her şeyin serbest olduğuna inandıkları yönünde” dedi ve ekledi:Ryabkov ayrıca, ‘bunun aynı zamanda Moskova ile Washington arasında üst düzey de dahil olmak üzere periyodik olarak gerçekleşen istişarelere konu olduğunu’ da ifade etti.‘Çin’in nükleer silahların kullanılmamasına ilişkin anlaşma fikri sağduyu içeriyor’Çin’in nükleer silaha sahip ülkeler arasında nükleer silahların önce kullanılmamasına ilişkin bir anlaşma yapılması fikrinin sağduyu içerdiğine dikkat çeken Ryabkov, Pekin’in böyle bir anlaşmayı ilk kez 1994’te önerdiğini ve o zamandan bu yana Rusya ev Çin’in çeşitli platformlarda ‘bu konseptin uluslararası arenadaki mevcut koşullara ne şekilde uygun oladuğunu defalarca tartıştıklarını’ hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ryabkov-nukleer-gucler-arasinda-dogrudan-silahli-catisma-riski-yuksek-1085221108.html

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