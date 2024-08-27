https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/selvi-boylu-al-yazmalimin-yazari-aytmatovun-bilim-insani-kardesi-vefat-etti-1087307931.html
Selvi Boylu Al Yazmalım’ın yazarı Aytmatov'un bilim insanı kardeşi vefat etti
Selvi Boylu Al Yazmalım’ın yazarı Aytmatov'un bilim insanı kardeşi vefat etti
Sputnik Türkiye
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi İlgiz Aytmatov, 93 yaşında hayatını kaybetti. Bilim insanı İlgiz Aytmatov’un 218'den fazla bilimsel eseri ve 15... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T10:30+0300
2024-08-27T10:30+0300
2024-08-27T10:30+0300
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selvi boylum al yazmalım
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Aytmatov ailesince paylaşılan sosyal medya mesajında "Bugün sabah 5.40'ta babamız İlgiz Aytmatov bu dünyadan ayrıldı" ifadeleri yer aldı. Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Türkiye’de Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle tanınıyor. Film, Aytmatov’un Kırgızca ‘Kızıl Jooluk’ eserinden uyarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bakan-bolat-acikladi-yesil-pasaport-uygulamasi-genisliyor-mu-1087305655.html
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cengiz aytmatov, kırgızistan, kırgızlar, selvi boylum al yazmalım
cengiz aytmatov, kırgızistan, kırgızlar, selvi boylum al yazmalım
Selvi Boylu Al Yazmalım’ın yazarı Aytmatov'un bilim insanı kardeşi vefat etti
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kardeşi İlgiz Aytmatov, 93 yaşında hayatını kaybetti. Bilim insanı İlgiz Aytmatov’un 218'den fazla bilimsel eseri ve 15 patentli buluşu bulunuyor.
Aytmatov ailesince paylaşılan sosyal medya mesajında "Bugün sabah 5.40'ta babamız İlgiz Aytmatov bu dünyadan ayrıldı" ifadeleri yer aldı. Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Türkiye’de Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle tanınıyor. Film, Aytmatov’un Kırgızca ‘Kızıl Jooluk’ eserinden uyarlandı.