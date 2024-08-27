https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bakan-bolat-acikladi-yesil-pasaport-uygulamasi-genisliyor-mu-1087305655.html

Bakan Bolat açıkladı: Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?

Bakan Bolat açıkladı: Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?

Sputnik Türkiye

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T09:40+0300

2024-08-27T09:40+0300

2024-08-27T09:40+0300

türkiye

yeşil pasaport

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pasaport

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ömer bolat

ticaret bakanlığı

türk pasaportu

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti.'Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız'Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat’a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz” dedi. Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” diye konuştu.Yeşil pasaport i̇çin kimler başvurabilir? Yeşil pasaport nedir?Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri ve eski bürokratlara verilen özel bir pasaport türüdür. Meclis'teki yeni yasa teklifleriyle, belirli kıdeme sahip gazeteciler, mühendisler, eczacılar gibi meslek gruplarının da bu hakka sahip olabilmesi amaçlanıyor.Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının endişeleriYeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusundaki endişeler, özellikle Avrupa ülkelerinin bu pasaporta da vize uygulama olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor. Bakanlıklar, bu risk nedeniyle yeni taleplere mesafeli yaklaşıyor.Bu gelişmeler ışığında, yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek gruplarının durumu yakından takip ediliyor. Meclis'te konuyla ilgili ilerleyen süreçte yapılacak görüşmeler, bu grupların yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yesil-pasaport-yesil-pasaport-nedir-yesil-pasaporttan-vize-istemeyen-ulkeler-yesil-pasaport-icin-1087000621.html

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