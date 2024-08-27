Bakan Bolat açıkladı: Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
07:37
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
07:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
08:09
11 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de ve dünyada artan estetik çılgınlığı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanser tanısı koymada yapay zekanın katkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah bu operasyondan tatmin olmazsa yeni bir harekat başlatabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
17:45
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
19:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Influencer' reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bakan-bolat-acikladi-yesil-pasaport-uygulamasi-genisliyor-mu-1087305655.html
Bakan Bolat açıkladı: Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?
Bakan Bolat açıkladı: Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?
Sputnik Türkiye
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T09:40+0300
2024-08-27T09:40+0300
türkiye
yeşil pasaport
iş insanı
pasaport
vize
ömer bolat
ticaret bakanlığı
türk pasaportu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060681816_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1b93db104b68b85c4e1286d9303ea76a.jpg
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti.'Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız'Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat’a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz” dedi. Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” diye konuştu.Yeşil pasaport i̇çin kimler başvurabilir? Yeşil pasaport nedir?Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri ve eski bürokratlara verilen özel bir pasaport türüdür. Meclis'teki yeni yasa teklifleriyle, belirli kıdeme sahip gazeteciler, mühendisler, eczacılar gibi meslek gruplarının da bu hakka sahip olabilmesi amaçlanıyor.Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının endişeleriYeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusundaki endişeler, özellikle Avrupa ülkelerinin bu pasaporta da vize uygulama olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor. Bakanlıklar, bu risk nedeniyle yeni taleplere mesafeli yaklaşıyor.Bu gelişmeler ışığında, yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek gruplarının durumu yakından takip ediliyor. Meclis'te konuyla ilgili ilerleyen süreçte yapılacak görüşmeler, bu grupların yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yesil-pasaport-yesil-pasaport-nedir-yesil-pasaporttan-vize-istemeyen-ulkeler-yesil-pasaport-icin-1087000621.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060681816_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_622c1a0608b0d253d166ac6a1a9b8c81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeşil pasaport şartları, yeşil pasaport ülkeleri, kaç yıllık memur yeşil pasaport alabilir, yeşil pasaport nedir, yeşil pasaport nasıl alınır, 25 yaşından sonra yeşil pasaport, yeşil pasaport avantajları, yeşil pasaport ne ise yarar, yeşil pasaport uygulaması, kimler yeşil pasaport alır, gazetecilere yeşil pasaport var mı, yeşil pasaport, yeşil pasaport nedir, yeşil pasaporttan vize istemeyen ülkeler
yeşil pasaport şartları, yeşil pasaport ülkeleri, kaç yıllık memur yeşil pasaport alabilir, yeşil pasaport nedir, yeşil pasaport nasıl alınır, 25 yaşından sonra yeşil pasaport, yeşil pasaport avantajları, yeşil pasaport ne ise yarar, yeşil pasaport uygulaması, kimler yeşil pasaport alır, gazetecilere yeşil pasaport var mı, yeşil pasaport, yeşil pasaport nedir, yeşil pasaporttan vize istemeyen ülkeler

Bakan Bolat açıkladı: Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?

09:40 27.08.2024
© AAYeşil pasaport
Yeşil pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA
Abone ol
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Bolat yeşil pasaport düzenlemesine ilişkin "Uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti.

'Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız'

Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat’a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz” dedi. Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” diye konuştu.
Yeşil pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
TÜRKİYE
Binlerce kişinin gözü Meclis'te: Yeşil pasaportta kapsam genişletilecek mi? Hangi meslekler alabilecek?
19 Ağustos, 14:03

Yeşil pasaport i̇çin kimler başvurabilir? Yeşil pasaport nedir?

Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri ve eski bürokratlara verilen özel bir pasaport türüdür. Meclis'teki yeni yasa teklifleriyle, belirli kıdeme sahip gazeteciler, mühendisler, eczacılar gibi meslek gruplarının da bu hakka sahip olabilmesi amaçlanıyor.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının endişeleri

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusundaki endişeler, özellikle Avrupa ülkelerinin bu pasaporta da vize uygulama olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor. Bakanlıklar, bu risk nedeniyle yeni taleplere mesafeli yaklaşıyor.
Bu gelişmeler ışığında, yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek gruplarının durumu yakından takip ediliyor. Meclis'te konuyla ilgili ilerleyen süreçte yapılacak görüşmeler, bu grupların yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını belirleyecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала