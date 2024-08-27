https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-kimyasal-silah-provokasyonu-hazirligini-yapiyor-1087308843.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu kimyasal silah provokasyonu hazırlığını yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Kiev rejiminin kimyasal silaha başvurarak Rusya’ya... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T10:45+0300

2024-08-27T10:45+0300

2024-08-27T10:49+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

igor kirillov

ukrayna

kimyasal silah

provokasyon

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

opcw

avdeyevka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077345226_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c2a2f8e3b7be2257b7cdd279ce56c10.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, bugünkü basın toplantısında, Kiev rejiminin Batılı küratörlerinin yardımıyla düzenli olarak Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini defalarca dile getirdiklerini anımsatarak şunu bildirdi: Rus ordusunun ele geçirdiği Avdeyevka kentinde, içinde kimyasal ekipmanların bulunduğu bir laboratuvarın tespit edildiğini anımsatan Kirillov, Rus uzmanların bu laboratuvardan aldığı numunelerde sodyum siyanür, sülfürik asit ve siyanür anyon izlerine rastlandığını belirterek şunu kaydetti:Ukrayna’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini kanıtlayan tüm bu materyallerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) gönderildiğine dikkat çeken Rus komutan, örgütten bugüne kadar net bir yanıtın gelmediğini söyleyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Ukraynalı şirketlerin, toplamda 500 ton trietanolamin ithal ettiğini bildiren Rus yetkili, bu maddenin hardal gazı üretiminde kullanıldığını belireterek, “Açık kayıtlarda, bu malın yasadışı amaçlarla kullanılmadığını gösteren tek bir delil yok” diye dikkat çekti.Ukrayna'ya tehlikeli kimyasal atık ve kullanılmış nükleer yakıtın giriş yapmasının da risk faktörü olduğunu söyleyen Kirillov, bu maddelerin ‘kirli bomba’ üretiminde ve kimyasal provokasyonlarda kullanılabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev rejiminin özel askeri harekat bölgesinde kimyasal silah provokasyon hazırlığı yapıyor olabileceğini kaydeden Rus komutan, “13 Temmuz 2024 tarihinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Uçar Birlik Taburu birliklerine zehirli kimyasal maddeler içeren mühimmatların teslim edildiğine dair bilgi alındı” bilgisini verdi.Ele geçirilen Ukrayna mevzilerinde OPCW’nin listesinde yer alan zehirli kimyasal maddelerin tespit edildiğini bildiren Kirillov, “Zehirli kimyasallarla yapılan sayısız provokasyon ve Rusya’nın yeni bölgelerinin yetkililerine yönelik düzenlenen suikast girişimleri göz önüne alındığında, bu maddeler kullanılarak benzer olayların yaşanabileceğini düşünüyoruz” diyerek şunu ekledi:Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun sadece ABD'de üretilebilen zehirli kimyasal maddeler kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ukrayna-ordusuna-kimyasal-silah-saglayanlarin-basinda-abd-geliyor-1087256067.html

rusya

ukrayna

avdeyevka

suriye

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov, ukrayna, kimyasal silah, provokasyon, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), opcw, avdeyevka, hardal gazı, kirli bomba , suriye, batı, abd