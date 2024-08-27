https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-ozgurlestirildi-1087316044.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha özgürleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir yerleşim birimi daha özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T12:32+0300

2024-08-27T12:32+0300

2024-08-27T12:35+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

donbass

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Bakanlığın açıklamasında, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Orlovka yerleşim birimini özgürleştirdiği bildirildi. Ayrıca yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 530 asker, bir tank ve dört zırhlı savaş aracı oldu.Dün gece Ukrayna'daki hava üslerine yönelik Kinjal balistik füzeleri ve taaruz İHA’ları dahil uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendiğini duyuran Bakanlık, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu” diye kaydetti.Özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin şu bilgiler de paylaşıldı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov ve Sumı bölgelerindeki Ukraynalı birlikleri bozguna uğratmaya devam ederek üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 115 askerini kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 490’den fazla asker ve ikisi ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 145 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı da imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 780 kadar asker, Almanya yapımı Leopard tankı ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 85 asker oldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun dört adet Toçka-U balistik füzesi ile 31 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-kimyasal-silah-provokasyonu-hazirligini-yapiyor-1087308843.html

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