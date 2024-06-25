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Ryabkov: Nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışma riski yüksek
Ryabkov: Nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışma riski yüksek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer güçler arasında çatışma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T20:25+0300
2024-06-25T20:25+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
uluslararası primakov okumaları forumu
nükleer güç
risk
rusya
moskova
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kitle imha silahları
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 'Primakov Okumaları’ Uluslararası Forumu’nda konuşan Ryabkov, nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışma riskinin yüksek olduğunu söyledi.Ryabkov, “Bugün nükleer güçler de dahil olmak üzere doğrudan silahlı çatışma riskinin yüksek olduğu sonucuna vardık” dedi.Batı'da ‘Moskova'nın çıkarlarını savunmaya hazır olmasının’ hafife alındığına dikkat çeken Rus diplomat, “Mevcut durumun ne basit bir çözümü ne de basit çıkış yolları var. Rusya’nın kendisini savunma ve her durumda kendi çıkarlarını korumaya hazır olmasının Batılı düşmanlarımız tarafından hafife alındığı konusunda haklısınız. Bu hafife almanın trajik, ölümcül bir niteliğe sahip olabileceğini düşünmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı.Rusya'da ülke güvenliğinin on yıllar boyunca garanti altına alınacağına dair bir zeminin oluşturulduğunu belirten Ryabkov, Moskova’nın karşı tarafın diyaloğa girme isteği olmasa bile nükleer caydırıcılık alanındaki sinyalin Batı'ya ulaşmasını sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Moskova'nın Batı’nın aksine nükleer silah konusunu gündeme getirmediğine dikkat çekmiş, kitle imha silahlarının kullanımı konusunun hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.Teorik olarak, Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği senaryolar, Rus askeri doktrininde ve Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri İlkesi’nde belirlenmiş durumda. Belgelere göre bu durum, Rusya veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları ya da konvansiyonel silahlar ile saldırılması veya devletin varlığının tehdit edildiği zamanlarda mümkün.
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası primakov okumaları forumu, nükleer güç, risk, rusya, moskova, batı, kitle imha silahları, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası primakov okumaları forumu, nükleer güç, risk, rusya, moskova, batı, kitle imha silahları, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

Ryabkov: Nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışma riski yüksek

20:25 25.06.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© POOL
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer güçler arasında çatışma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 'Primakov Okumaları’ Uluslararası Forumu’nda konuşan Ryabkov, nükleer güçler arasında doğrudan silahlı çatışma riskinin yüksek olduğunu söyledi.
Ryabkov, “Bugün nükleer güçler de dahil olmak üzere doğrudan silahlı çatışma riskinin yüksek olduğu sonucuna vardık” dedi.
Batı'da ‘Moskova'nın çıkarlarını savunmaya hazır olmasının’ hafife alındığına dikkat çeken Rus diplomat, “Mevcut durumun ne basit bir çözümü ne de basit çıkış yolları var. Rusya’nın kendisini savunma ve her durumda kendi çıkarlarını korumaya hazır olmasının Batılı düşmanlarımız tarafından hafife alındığı konusunda haklısınız. Bu hafife almanın trajik, ölümcül bir niteliğe sahip olabileceğini düşünmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Rusya'da ülke güvenliğinin on yıllar boyunca garanti altına alınacağına dair bir zeminin oluşturulduğunu belirten Ryabkov, Moskova’nın karşı tarafın diyaloğa girme isteği olmasa bile nükleer caydırıcılık alanındaki sinyalin Batı'ya ulaşmasını sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Moskova'nın Batı’nın aksine nükleer silah konusunu gündeme getirmediğine dikkat çekmiş, kitle imha silahlarının kullanımı konusunun hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
Teorik olarak, Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği senaryolar, Rus askeri doktrininde ve Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri İlkesi’nde belirlenmiş durumda. Belgelere göre bu durum, Rusya veya müttefiklerine karşı kitle imha silahları ya da konvansiyonel silahlar ile saldırılması veya devletin varlığının tehdit edildiği zamanlarda mümkün.
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