https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/polonya-yonetimi-kac-vatandasinin-ukraynada-parali-asker-olarak-savastigini-bilmiyor-1087320925.html
Polonya yönetimi, kaç vatandaşının Ukrayna’da paralı asker olarak savaştığını bilmiyor
Polonya yönetimi, kaç vatandaşının Ukrayna’da paralı asker olarak savaştığını bilmiyor
Sputnik Türkiye
Polonya yasalarının ülke vatandaşlarının yabancı ordularda görev yapmasına izin verdiğini kaydeden kaynak, ülke yönetiminin, Ukrayna ordusu saflarında savaşan... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:56+0300
2024-08-27T13:56+0300
2024-08-27T13:59+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
ukrayna ordusu
paralı asker
yabancı militan
rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
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Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın adının açıklanmasını istemeyen bir temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Polonya yasalarının ülke vatandaşlarının yabancı ordularda veya yabancı silahlı oluşumlarda görev yapmasına izin verdiğini belirterek, “Bunun için İçişleri Bakanı ve yönetiminin, ayrıca kişi eski askerse Milli Savunma Bakanı'nın onayı gerekiyor. Bunula birlikte sabıkanın bulunmaması, vergi veya başka bir borcu olmaması ve silahlı kuvvetlerin aktif bir üyesi olmaması gibi bir dizi başka talep de bulunuyor” dedi.Bu talepleri karşılamayan bir vatandaşın, yabancı orduya katılması durumunda, 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirten kaynak, “Uygulamada, Ukrayna'da savaşan Polonya vatandaşlarının büyük kısmı elbette hiçbir izin almadı, sadece risk alarak oraya gittiler” ifadesini kullandı.Yetkili, ülke makamlarının bunların yaklaşık sayısını bile belirlemesinin mümkün olmadığını ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayında yaptığı açıklamada, özel askeri harekat sırasında, 2 bin 960'ı Polonya vatandaşı olmak üzere 13 bin 387 paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Mart itibariyle bin 497’si Polonyalı toplamda 5 bin 962 yabancı militanın öldürüldüğünün doğrulandığı belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında, Ukrayna’da en çok paralı askere sahip ülkenin Polonya olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-ozgurlestirildi-1087316044.html
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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
Polonya yönetimi, kaç vatandaşının Ukrayna’da paralı asker olarak savaştığını bilmiyor
13:56 27.08.2024 (güncellendi: 13:59 27.08.2024)
Polonya yasalarının ülke vatandaşlarının yabancı ordularda görev yapmasına izin verdiğini kaydeden kaynak, ülke yönetiminin, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Polonyalıların yaklaşık sayısını bile veremeyeceği belirtildi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın adının açıklanmasını istemeyen bir temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Polonya yasalarının ülke vatandaşlarının yabancı ordularda veya yabancı silahlı oluşumlarda görev yapmasına izin verdiğini belirterek, “Bunun için İçişleri Bakanı ve yönetiminin, ayrıca kişi eski askerse Milli Savunma Bakanı'nın onayı gerekiyor. Bunula birlikte sabıkanın bulunmaması, vergi veya başka bir borcu olmaması ve silahlı kuvvetlerin aktif bir üyesi olmaması gibi bir dizi başka talep de bulunuyor” dedi.
Bu talepleri karşılamayan bir vatandaşın, yabancı orduya katılması durumunda, 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirten kaynak, “Uygulamada, Ukrayna'da savaşan Polonya vatandaşlarının büyük kısmı elbette hiçbir izin almadı, sadece risk alarak oraya gittiler” ifadesini kullandı.
Yetkili, ülke makamlarının bunların yaklaşık sayısını bile belirlemesinin mümkün olmadığını ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayında yaptığı açıklamada, özel askeri harekat sırasında, 2 bin 960'ı Polonya vatandaşı olmak üzere 13 bin 387 paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Mart itibariyle bin 497’si Polonyalı toplamda 5 bin 962 yabancı militanın öldürüldüğünün doğrulandığı belirtilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında, Ukrayna’da en çok paralı askere sahip ülkenin Polonya olduğunu dile getirmişti.