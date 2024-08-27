https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/polonya-yonetimi-kac-vatandasinin-ukraynada-parali-asker-olarak-savastigini-bilmiyor-1087320925.html

Polonya yönetimi, kaç vatandaşının Ukrayna’da paralı asker olarak savaştığını bilmiyor

Polonya yönetimi, kaç vatandaşının Ukrayna’da paralı asker olarak savaştığını bilmiyor

Sputnik Türkiye

Polonya yasalarının ülke vatandaşlarının yabancı ordularda görev yapmasına izin verdiğini kaydeden kaynak, ülke yönetiminin, Ukrayna ordusu saflarında savaşan... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:56+0300

2024-08-27T13:56+0300

2024-08-27T13:59+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

ukrayna ordusu

paralı asker

yabancı militan

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

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Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın adının açıklanmasını istemeyen bir temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Polonya yasalarının ülke vatandaşlarının yabancı ordularda veya yabancı silahlı oluşumlarda görev yapmasına izin verdiğini belirterek, “Bunun için İçişleri Bakanı ve yönetiminin, ayrıca kişi eski askerse Milli Savunma Bakanı'nın onayı gerekiyor. Bunula birlikte sabıkanın bulunmaması, vergi veya başka bir borcu olmaması ve silahlı kuvvetlerin aktif bir üyesi olmaması gibi bir dizi başka talep de bulunuyor” dedi.Bu talepleri karşılamayan bir vatandaşın, yabancı orduya katılması durumunda, 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirten kaynak, “Uygulamada, Ukrayna'da savaşan Polonya vatandaşlarının büyük kısmı elbette hiçbir izin almadı, sadece risk alarak oraya gittiler” ifadesini kullandı.Yetkili, ülke makamlarının bunların yaklaşık sayısını bile belirlemesinin mümkün olmadığını ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayında yaptığı açıklamada, özel askeri harekat sırasında, 2 bin 960'ı Polonya vatandaşı olmak üzere 13 bin 387 paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Mart itibariyle bin 497’si Polonyalı toplamda 5 bin 962 yabancı militanın öldürüldüğünün doğrulandığı belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında, Ukrayna’da en çok paralı askere sahip ülkenin Polonya olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-ozgurlestirildi-1087316044.html

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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin