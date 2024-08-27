https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/mariah-carey-annesini-ve-ablasini-ayni-gun-kaybetti-1087310587.html

Mariah Carey annesi ve ablasını aynı gün kaybetti

Mariah Carey annesi ve ablasını aynı gün kaybetti

Sputnik Türkiye

Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin annesi Patricia ve ablası Alison aynı gün hayatını kaybetti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T11:42+0300

2024-08-27T11:42+0300

2024-08-27T11:42+0300

yaşam

mariah carey

hasta

şarkıcı

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Grammy ödüllü şarkıcı Carey yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.Carey, eski opera sanatçısı 87 yaşındaki annesiyle vefat etmeden önceki hafta vakit geçirdikleri için memnun olduğunu ifade etti.Amerikalı şarkıcı, annesi Patricia ile ablası Alison'ın ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Ünlü şarkıcının babası Alfred Carey de kanser nedeniyle 2022'de 72 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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mariah carey, hasta, şarkıcı