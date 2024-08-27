https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/mariah-carey-annesini-ve-ablasini-ayni-gun-kaybetti-1087310587.html
Mariah Carey annesi ve ablasını aynı gün kaybetti
Mariah Carey annesi ve ablasını aynı gün kaybetti
Sputnik Türkiye
Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin annesi Patricia ve ablası Alison aynı gün hayatını kaybetti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T11:42+0300
2024-08-27T11:42+0300
2024-08-27T11:42+0300
yaşam
mariah carey
hasta
şarkıcı
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Grammy ödüllü şarkıcı Carey yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.Carey, eski opera sanatçısı 87 yaşındaki annesiyle vefat etmeden önceki hafta vakit geçirdikleri için memnun olduğunu ifade etti.Amerikalı şarkıcı, annesi Patricia ile ablası Alison'ın ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Ünlü şarkıcının babası Alfred Carey de kanser nedeniyle 2022'de 72 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/turkiye-motosiklet-federasyonu-baskani-bekir-yunus-ucar-hayatini-kaybetti-1087252995.html
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mariah carey, hasta, şarkıcı
mariah carey, hasta, şarkıcı
Mariah Carey annesi ve ablasını aynı gün kaybetti
Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin annesi Patricia ve ablası Alison aynı gün hayatını kaybetti.
Grammy ödüllü şarkıcı Carey yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Carey, eski opera sanatçısı 87 yaşındaki annesiyle vefat etmeden önceki hafta vakit geçirdikleri için memnun olduğunu ifade etti.
Amerikalı şarkıcı, annesi Patricia ile ablası Alison'ın ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Ünlü şarkıcının babası Alfred Carey de kanser nedeniyle 2022'de 72 yaşındayken hayatını kaybetmişti.