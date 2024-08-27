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'Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona neden katılmadı?' sorusuna Özgür Özel'den yanıt
'Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona neden katılmadı?' sorusuna Özgür Özel'den yanıt
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Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katılan CHP lideri Özel, 'Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona neden katılmadı?' sorusuna "Sayın Genel... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-27T01:20+0300
2024-08-27T01:42+0300
politika
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resepsiyon
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı.Basına kapalı gerçekleşen resepsiyonun çıkışında konuşan Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 10 kişiyle Ankara'da kurduğu İş Bankası'nın 100 yıl boyunca Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktığını söyledi.'Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı bankalarından biri olan İş Bankası'nın 100. yılını kutlamanın herkes için kıvanç verici' oluğunu aktaran Özel, resepsiyona önceki genel başkanlarla birlikte katıldıklarını belirtti.Özel açıklamasında şunları söyledi:Resepsiyona Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden katılamadığının sorulması üzerine Özel şu yanıtı verdi:
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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, resepsiyon, chp
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, resepsiyon, chp
'Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona neden katılmadı?' sorusuna Özgür Özel'den yanıt
01:20 27.08.2024 (güncellendi: 01:42 27.08.2024)
Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katılan CHP lideri Özel, 'Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona neden katılmadı?' sorusuna "Sayın Genel Başkan'ın ayrı bir programı var bugün. Bu yüzden bu akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Partide bir tüzük değişimi var" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen resepsiyonun çıkışında konuşan Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 10 kişiyle Ankara'da kurduğu İş Bankası'nın 100 yıl boyunca Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktığını söyledi.
'Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı bankalarından biri olan İş Bankası'nın 100. yılını kutlamanın herkes için kıvanç verici' oluğunu aktaran Özel, resepsiyona önceki genel başkanlarla birlikte katıldıklarını belirtti.
Özel açıklamasında şunları söyledi:
"İş Bankası, kökleri sağlam bir kurum. Torpilin değil, gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu ve ne sonuç getireceğini merak edenler İş Bankası'na baksınlar. İş Bankası halkı da en çok destekleyen kurumlardan bir tanesidir. İş Bankası'nın bugünlere bu kadar büyük başarıyla ulaşması kurucusundan, kuruluşundan bu yana bilimsellik, liyakat ve çağı yakalamasından geliyor. Türkiye de dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelebilir, böyle yönetilirse. Ümit ediyorum gelecekte Türkiye böyle yönetilecek ve bu kadar başarılı olacak."
Resepsiyona Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden katılamadığının sorulması üzerine Özel şu yanıtı verdi:
"Sayın Genel Başkan'ın ayrı bir programı var bugün. Bu yüzden bu akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Partide bir tüzük değişimi var. Bununla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızın görüş, uyarı ve önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul'da değerli 3 genel başkanımızla yaptık. Ankara'ya döndüğümde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlikten, beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için kendilerine çok teşekkür ediyorum."